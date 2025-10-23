Language
    हथियारों के साथ पकड़े गए पांच संदिग्ध, मोहाली में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, कारतूस भी हुए बरामद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने हथियारों के साथ पांच संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है। ये संदिग्ध रात में हथियार के बल पर वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

    पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के खिलाफ सफलता हासिल की है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश की छोटी हवेली के रहने वाले अरम सिंह, बिजनौर निवासी, मोहम्मद अरबाज, हरियाणा के चीका के निवासी हर्ष शर्मा, पंजाब के रोपड़ निवासी बलजिंदर सिंह और संगरूर के परमजीत सिंह के रूप में हुई है।

    आरोपितों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल (.315 बोर) और 12 कारतूस (.315 बोर) बरामद किए गए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल वह कथित तौर पर रात में अपराध करने के लिए करने वाले थे। पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना सोहाना में मुकदमा संख्या मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की विस्तृत जांच कर रही है।

    आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह अलग-अलग राज्यों और जिलों से जुड़ा हुआ है। पुलिस आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगा रही है, ताकि इस गिरोह के पीछे सक्रिय अन्य सहयोगियों या आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। इस गिरफ्तारी को मोहाली पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।