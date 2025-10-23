हथियारों के साथ पकड़े गए पांच संदिग्ध, मोहाली में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, कारतूस भी हुए बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के खिलाफ सफलता हासिल की है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश की छोटी हवेली के रहने वाले अरम सिंह, बिजनौर निवासी, मोहम्मद अरबाज, हरियाणा के चीका के निवासी हर्ष शर्मा, पंजाब के रोपड़ निवासी बलजिंदर सिंह और संगरूर के परमजीत सिंह के रूप में हुई है।

आरोपितों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल (.315 बोर) और 12 कारतूस (.315 बोर) बरामद किए गए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल वह कथित तौर पर रात में अपराध करने के लिए करने वाले थे। पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना सोहाना में मुकदमा संख्या मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की विस्तृत जांच कर रही है।