पहले पिता और अब बेटा भी भारतीय वायुसेना में देगा सेवाएं, चंडीगढ़ के अदित्य का फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर हुआ चयन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के प्रतिभाशाली युवा अदित्य सिंह को देश की वायुसेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। अदित्य का चयन वायुसेना में फ्लाइंग आफिसर के तौर पर हुआ है। बेटे की उपलब्धि के इस खास मौके पर हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड में उनका परिवार भी पहुंचा और बेटी की उपलब्धि पर खुशी मनाई। अदित्य पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में चीफ आफ सिक्योरिटी विक्रम सिंह के बेटे हैं।

दैनिक जागरण से बातचीत में विक्रम सिंह ने बताया कि उन्हें खुशी है कि उनके बाद उनका बेटा भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देंगा। विक्रम भी 20 वर्ष तक वायुसेना में रहने के बाद पीयू सिक्योिरटी आफिसर के तौर पर कई वर्षों से कार्यरत्त हैं। उन्होंने कहा कि शहर और यूनिवर्सिटी के लिए सम्मान कि बात हैं कि एक युवा वायुसेना में आफिसर के तौर पर शामिल हुआ है।

अदित्य ने सफलता पूर्वक हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। अदित्य शुरु से ही ऑलराउंडर स्टूडेंट रहा है। गुजरात के वडोदरा में जन्मे अदित्य ने दसवीं क्लास में 10सीजीपीए हासिल किए थे। इसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कालेज(पेक) के एरोस्पेस संकाय से इंजीनियरिंग(बीई:) की डिग्री हासिल की। इसेक बाद इन्होंने कुछ समय तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन(डीआरडीओ) में भी काम किया है।

अदित्य ने कहा कि उनके लिए सम्मान की बात है कि वह पिता की तरह अब वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित हैदपुर के मूल निवासी विक्रम सिंह को बेटे की सफलता पर पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और नान टीचिंग स्टाफ से खूब बधाईयां मिल रही हैं।

पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल अदित्य पढ़ाई में टापर के साथ ही खेल और अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आलराउंडर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबाल और योग प्रतियोगिताओं में शहर का प्रतिनिधित्व किया है। एयरफोर्स एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग के साथ ही इन्होंने एफकैट,एनडीए और सीडीएस जैसी कठिन परीक्षाओं का पास किया है।