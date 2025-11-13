पंजाब से जम्मू और मुंबई जाना होगा आसान, फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक प्रोजेक्ट हुआ मंजूर, ₹764 करोड़ होंगे खर्च

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लंबाई 25.72 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹764.19 करोड़ है। इसके लिए ₹166 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित हैं जो रेलवे की ओर से वहन किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से मालवा और माझा क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। इससे फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि जम्मू–फिरोजपुर–फाजिल्का–मुंबई कारिडोर की दूरी 236 किलोमीटर कम हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि नई रेल लाइन जालंधर–फिरोजपुर और पट्टी–खेमकरण मार्गों को जोड़ेगी जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट एक सीधा और वैकल्पिक संपर्क स्थापित होगा। यह मार्ग रणनीतिक रक्षा महत्व वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिससे सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी।

राजपुरा-चंडीगढ़ लिंक पर पंजाब ने काम शुरू नहीं किया रेल मंत्रालय ने सितंबर में राजपुरा-मोहाली (राजपुरा-चंडीगढ़) नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी थी। इससे मालवा क्षेत्र सीधे राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ेगा। यह परियोजना ₹443 करोड़ की लागत से 18.11 किलोमीटर लंबी है।