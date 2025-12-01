होटल डैल माउंट एंड बैंक्वेट के किचन में लगी आग, धुआं फैला तो मच गई भगदड़, बड़ा हादसा टला
जीरकपुर के होटल डैल माउंट एंड बैंक्वेट के किचन में सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। नाश्ता बनाते समय अचानक धुआं उठा और आग भड़क गई। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। दमकल विभाग ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन किचन का सामान जल गया।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पटियाला रोड स्थित होटल डैल माउंट एंड बैंक्वेट के किचन में सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब किचन स्टाफ रोजाना की तरह नाश्ते की तैयारी में जुटा हुआ था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किचन एरिया में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। भगदड़ मच गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही जीरकपुर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया।
फायर कर्मियों ने करीब कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन किचन का सामान जलकर राख हो गया। फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गैस लाइन, चिमनी एरिया और अन्य उपकरणों को चेक किया, ताकि आग के फैलाव को रोका जा सके।
