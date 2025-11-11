चंडीगढ़ में सेक्टर 26 स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 26 स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हॉस्टल के एक कमरे में आग लगी थी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मनीमाजरा की टीम मौके पर पहुंच गई।

कमरे में रखा सामान बेड, स्टडी टेबल आग में जल गए। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग को थोड़ी देर में काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

घटना दोपहर एक बजे के आस पास की बताई जा रही है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स मौजूद थीं। समय रहते वह बाहर निकल गई। बिल्डिंग को खाली कराया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।