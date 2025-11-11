Language
    चंडीगढ़ में सेक्टर 26 स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, मची अफरा-तफरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मनीमाजरा फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कमरे का कुछ सामान जल गया। हॉस्टल में मौजूद छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।

    कमरे में रखा सामान बेड, स्टडी टेबल आग में जल गए। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 26 स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हॉस्टल के एक कमरे में आग लगी थी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मनीमाजरा की टीम मौके पर पहुंच गई।

    कमरे में रखा सामान बेड, स्टडी टेबल आग में जल गए। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग को थोड़ी देर में काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    घटना दोपहर एक बजे के आस पास की बताई जा रही है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स मौजूद थीं। समय रहते वह बाहर निकल गई। बिल्डिंग को खाली कराया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।