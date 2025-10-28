पंजाब के छतबीड़ जू में पर्यटकों को घुमाने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आग, चार्जिंग स्टेशन में हादसा, मची अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। छतबीड़ चिड़ियाघर में पर्यटकों को घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाें में आग लग गई। गाड़ियां चार्जिंग स्टेशन में खड़ी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। 12 गाड़ियों के चलने की सूचना है। फायर ब्रिगेड विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण चार्जिंग स्टेशन में शॉर्ट-सर्किट होना सामने आया है।