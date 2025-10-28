Language
    पंजाब के छतबीड़ जू में पर्यटकों को घुमाने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आग, चार्जिंग स्टेशन में हादसा, मची अफरा-तफरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    जीरकपुर के छतबीड़ चिड़ियाघर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, पर लाखों का नुकसान हुआ। ये गाड़ियां पर्यटकों को सफारी के लिए इस्तेमाल होती थीं। आग लगने का कारण अज्ञात है, पर तकनीकी खराबी की आशंका है। जांच जारी है और भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है।

    आग लगने के बाद जली हुई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। छतबीड़ चिड़ियाघर में पर्यटकों को घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाें में आग लग गई। गाड़ियां चार्जिंग स्टेशन में खड़ी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। 12 गाड़ियों के चलने की सूचना है। फायर ब्रिगेड विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण चार्जिंग स्टेशन में शॉर्ट-सर्किट होना सामने आया है।

    घटना के बाद चिड़ियाघर में कुछ देर तक हड़कंप का माहौल रहा और पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर उस हिस्से से दूर रखा गया। पुलिस और फायर विभाग इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं।चिड़ियाघर प्रशासन ने कहा कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे।