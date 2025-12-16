Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान नहीं पंजाब और चंडीगढ़ के इन इलाकों में हुई धुरंधर की शूटिंग, देखें तस्वीरें

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:13 AM (IST)

    पंजाब और चंडीगढ़ में एक्शन से भरपूर फिल्म रिलीज हो गई है। यह फिल्म अपने दमदार एक्शन दृश्यों के लिए जानी जाती है। फिल्म में पंजाब और चंडीगढ़ के स्थानीय ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब के इलाकों में शूट हुई धुरंधर (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। एक्शन और थ्रिलर के तड़के के साथ इन दिनों सिनेमाघरों में 'धुरंधर' मूवी धूम मचा रही है। फिल्म की कहानी तो बढ़िया है ही इसके साथ इसमें फिल्माए गए सीन भी मूवी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। खास बात है कि यह फिल्म पंजाब और चंडीगढ़ के इलाकों में भी शूट की गई है। यही कारण है कि दर्शकों को यह फिल्म भावनात्मक तरीके से गहराई से जोड़ पाती है। को और भी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lyri_town

    खेड़ा गांव में शूटिंग: धुरंधर का एक सबसे यूनिक और फाइट सीन हमें तब देखने को मिलता है जब एक्टर रणवीर सिंह दुश्मनों से लड़ते हैं। यह एक्शन सीन दर्शकों के दिलों को जीत लेते हैं। यह सीन लुधियाना के खेड़ा गांव में ही शूट किया गया था।

    dhurandhaer_news

    अमृतसर बस स्टैंड पर शूटिंग: इसके साथ ही रणवीर सिंह का किरदार पाकिस्तान में कदम रखने के बाद पैदल (स्लो मॉशन) में चलता नजर आता है। यही सीन अमृतसर बस स्टैंड का ही था, जिसे बिल्कुल पाकिस्तान के एंगल से चेंज किया दया था।

    dhurander_news_latest

    सुखना लेक के पास शूटिंग: इसके साथ ही चंडीगढ़ की सुखना लेक का जबरदस्त सीन भी हमें फिल्म में देखने को मिलता है। रहमान डकैत जब सियासत में एंट्री करने के बाद एक वॉटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है। यह सीन सुखना लेक ही फिल्माया गया था।

    dhurandhers_ness

    इनके अलावा मूवी में कराची की लयरी वाला सेट मुंबई फिल्मी सिटी में फिल्माया गया है, जबकि लद्दाख और नई दिल्ली के कई सीन्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा बैंकॉक में भी धुरंधर के कुछ सीन्स को शूट किया गया है। 