पाकिस्तान नहीं पंजाब और चंडीगढ़ के इन इलाकों में हुई धुरंधर की शूटिंग, देखें तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। एक्शन और थ्रिलर के तड़के के साथ इन दिनों सिनेमाघरों में 'धुरंधर' मूवी धूम मचा रही है। फिल्म की कहानी तो बढ़िया है ही इसके साथ इसमें फिल्माए गए सीन भी मूवी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। खास बात है कि यह फिल्म पंजाब और चंडीगढ़ के इलाकों में भी शूट की गई है। यही कारण है कि दर्शकों को यह फिल्म भावनात्मक तरीके से गहराई से जोड़ पाती है। को और भी

खेड़ा गांव में शूटिंग: धुरंधर का एक सबसे यूनिक और फाइट सीन हमें तब देखने को मिलता है जब एक्टर रणवीर सिंह दुश्मनों से लड़ते हैं। यह एक्शन सीन दर्शकों के दिलों को जीत लेते हैं। यह सीन लुधियाना के खेड़ा गांव में ही शूट किया गया था।



अमृतसर बस स्टैंड पर शूटिंग: इसके साथ ही रणवीर सिंह का किरदार पाकिस्तान में कदम रखने के बाद पैदल (स्लो मॉशन) में चलता नजर आता है। यही सीन अमृतसर बस स्टैंड का ही था, जिसे बिल्कुल पाकिस्तान के एंगल से चेंज किया दया था।

सुखना लेक के पास शूटिंग: इसके साथ ही चंडीगढ़ की सुखना लेक का जबरदस्त सीन भी हमें फिल्म में देखने को मिलता है। रहमान डकैत जब सियासत में एंट्री करने के बाद एक वॉटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है। यह सीन सुखना लेक ही फिल्माया गया था।