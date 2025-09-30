पंजाब में एक और गैंगवार की आशंका, दासूवाल की पुलिस से अपील- 'युवाओं को गैंगस्टर से आतंकी न बनाएं'

पंजाब में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया और गोपी घनश्यामपुरिया गैंग आमने-सामने हैं। गैंगस्टर प्रभ दासूवाल की एक वायरल पोस्ट में पुलिस अधिकारियों से विनती और विरोधी गैंग को चेतावनी दी गई है। दासूवाल ने पुलिस पर एनकाउंटर करने के आरोप भी लगाए हैं और विरोधी गैंग को धमकी भी दी है जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है।

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में एक और गैंगवार होने की आशंका जताई जा रही है। भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद से जग्गू भगवानपुरिया और गोपी घनश्यामपुरिया गैंग आमने-सामने हैं। हाल ही में अमृतसर के छेहर्टा में धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की हत्या को भी गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। इस वारदात के बाद दोनों गैंगों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर गैंगस्टर प्रभ दासूवाल की एक पोस्ट वायरल हुई है। इसमें उसने पंजाब पुलिस अधिकारियों से सीधी बिनती की है और अपने विरोधी गैंग को चेतावनी भी दी है। पंजाब पुलिस के साइबर सेल इस पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। पोस्ट कहां से अपडेट हुई कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया गया इसकी जांच की जा रही है। पोस्ट के सामने आने के बाद गैंगवार की आशंका और गहरी हो गई है।

दासूवाल की पोस्ट में पुलिस अधिकारियों से अपील वायरल पोस्ट में प्रभ दासूवाल ने लिखा सत श्री अकाल सभी को। मैं प्रभ दासूवाल। जो 26/9/25 को भिखीविंड की चोपड़ा क्लिनिक और सेंट कबीर स्कूल में फायरिंग हुई थी, वह मेरे भाई पवन भिखीविंड और हरमन भिखीविंड ने की थी। अमृतसर पुलिस ने दोनों को जालंधर से पकड़ लिया है। हरमन की टांग पर गोली मारी गई है और पवन की गिरफ्तारी अब तक दिखाई नहीं गई। अब पुलिस उसका भी एनकाउंटर बनाने की कोशिश कर रही है।

दासूवाल ने आगे लिखा कि मैं अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर से बिनती करता हूं कि पंजाब के युवाओं को पहले गैंगस्टर और बाद में आतंकवादी मत बनाइए। जैसा अब आप मुझे गुरपतवंत सिंह पन्नू से जोड़कर बना रहे हो। मेरा और मेरे भाइयों का किसी आतंकी संगठन या विदेश में पकड़े गए गैंगस्टरों से कोई संबंध नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ विरोधी गैंग से है और हमें उसी तक रहने दिया जाए। हमें बब्बर खालसा से न जोड़ा जाए।”

एसएसपी और इंस्पेक्टर पर आरोप पोस्ट में दासूवाल ने तरनतारन की एसएसपी रवजोत कौर और इंस्पेक्टर पम्मा गंडीविंडिया का भी नाम लिया। उसने आरोप लगाया कि चार निर्दोष युवकों को झूठे एनकाउंटर में फंसाया गया। इनमें से एक युवक गांव के सरपंच के साथ काम करता था।

पोस्ट में लिखा दो लड़कों ने गोलियां चलाईं, दस ने नहीं। किसी बेगुनाह के बेटे को झूठे परचे में मत फंसाइए। निर्दोषों को मजबूर मत कीजिए कि वे अपने घर छोड़ दें, जैसा मुझे करवाया गया।” विरोधी गैंग को चेतावनी अपनी पोस्ट के आखिर में दासूवाल ने विरोधी गैंग को धमकी भी दी।जो हमारे एंटी इंटरनेट मीडिया पर उछल रहे हैं और वाइस रिकार्डिंग डालकर बदमाश बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जल्दी का मतलब बहुत जल्दी। वाहेगुरु मेहर करेंगे, वेट एंड वाच।