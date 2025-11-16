पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का जाली सर्टिफिकेट बना फाॅरेस्ट विभाग में हासिल की नौकरी, जांच में खुल गया राज

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के जाली सर्टिफिकेट से फाॅरेस्ट विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब सर्टिफिकेट जांच के लिए पीएसईबी पहुंचा।

जांच में पता चला कि ऐसा कोई छात्र उस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था। बोर्ड ने व्यक्ति को अपने रिकाॅर्ड में ब्लैकलिस्ट कर दिया और विभाग को सूचना भेज दी। अब विभाग एफआईआर दर्ज करवाएगा।

वन मंडल अधिकारी मुक्तसर साहिब के दफ्तर से चमकौर सिंह नाम के व्यक्ति का 2010 का सर्टिफिकेट जांच के लिए भेजा गया था। यह बठिंडा जिले का था। वेरिफिकेशन शाखा में पड़ताल हुई तो रोल नंबर किसी और छात्र सुखदेव कुमार के नाम पर मिला।