पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का जाली सर्टिफिकेट बना फाॅरेस्ट विभाग में हासिल की नौकरी, जांच में खुल गया राज
मोहाली में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के जाली सर्टिफिकेट से वन विभाग में नौकरी पाने का मामला सामने आया है। सर्टिफिकेट की जांच में पता चला कि आवेदक परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था। बोर्ड ने व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और विभाग को सूचित कर दिया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हर महीने कई ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े जाते हैं।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के जाली सर्टिफिकेट से फाॅरेस्ट विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब सर्टिफिकेट जांच के लिए पीएसईबी पहुंचा।
जांच में पता चला कि ऐसा कोई छात्र उस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था। बोर्ड ने व्यक्ति को अपने रिकाॅर्ड में ब्लैकलिस्ट कर दिया और विभाग को सूचना भेज दी। अब विभाग एफआईआर दर्ज करवाएगा।
वन मंडल अधिकारी मुक्तसर साहिब के दफ्तर से चमकौर सिंह नाम के व्यक्ति का 2010 का सर्टिफिकेट जांच के लिए भेजा गया था। यह बठिंडा जिले का था। वेरिफिकेशन शाखा में पड़ताल हुई तो रोल नंबर किसी और छात्र सुखदेव कुमार के नाम पर मिला।
चमकौर सिंह के सर्टिफिकेट पर जन्मतिथि 25 मई 1977 लिखी थी जबकि रिकाॅर्ड में सुखदेव का जन्म 1986 में दर्ज था। नौ साल का अंतर साफ जाहिर कर रहा था कि सर्टिफिकेट नकली है।
हर महीने दो हजार सर्टिफिकेट में पकड़े जाते हैं कई फर्जी
हर महीने करीब दो हजार सर्टिफिकेट विभिन्न विभागों से जांच के लिए पीएसईबी पहुंचते हैं। इनमें कई फर्जी पकड़े जाते हैं। अब तक रेलवे, पंजाब पुलिस, पासपोर्ट कार्यालय, भारतीय सेना और पंजाबी यूनिवर्सिटी जैसे विभागों में जाली सर्टिफिकेट से नौकरी के मामले सामने आ चुके हैं। पीएसईबी केवल ब्लैकलिस्ट करता है, आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग करता है।
