Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली में अंतरराज्यीय नकली मुद्रा मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9.95 करोड़ नकली और पुराना पैसा जब्त

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली मुद्रा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 9.95 करोड़ रुपये की नकली और पुरानी मुद्रा जब्त की गई है। इस मामले में सचिन और गुरदीप नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने पुराने अंबाला-कलका हाईवे पर नाका लगाकर यह सफलता हासिल की।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने अंतरराज्यीय नकली मुद्रा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली मुद्रा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और नकली तथा पुरानी मुद्रा के रूप में कुल 9 करोड़ 99 लाख 5 हजार रुपये जब्त किए है।

    इस ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी देते हुए एसएसपी हरमिंदर हंस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सचिन, निवासी भारत नगर, पेहोवा, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) और गुरदीप, निवासी गुरुदेव नगर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए एसएसपी ने कहा कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि अंतरराज्यीय सिंडिकेट से जुड़े दो संदिग्ध नकली मुद्रा के वितरण के लिए घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया।

    यह टीमें एसपी रूरल मनप्रीत सिंह और डीएसपी डेरा बसी बिक्रमजीत सिंह बराड़ की देखरेख में काम कर रही थीं। टीमों का नेतृत्व इंस्पेक्टर सुमित मोर (एसएचओ डेरा बसी) और इंस्पेक्टर मलकीत सिंह (इंचार्ज एंटी-नारकोटिक्स सेल) कर रहे थे।

    टीमों ने पुराने अंबाला-कलका हाइवे पर घग्गर ब्रिज के पास पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के निकट नाका लगाया। संदिग्धों को एक सफेद स्कॉर्पियो-एन (रजिस्ट्रेशन नंबर एचआर-41-एम-6974) में आते हुए रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से 11 लाख 5 हजार रुपये की मूल पुरानी मुद्रा और 9 करोड़ 88 लाख रुपये की नकली मुद्रा बरामद हुई।

    बरामद मूल मुद्रा में 7 लाख 42 हजार रुपये के पुराने 1000 रुपये के नोट, 3 लाख 50 हजार रुपये के पुराने 2000 रुपये के नोट और 13 हजार रुपये के नए 500 रुपये के नोट शामिल हैं। कुल मूल मुद्रा 11 लाख 5 हजार रुपये है।

    नकली मुद्रा में 80 बंडल पुराने 1000 रुपये के नोट (लगभग 80 लाख रुपये), 60 बंडल नए 500 रुपये के नोट (लगभग 30 लाख रुपये) और 439 बंडल 2000 रुपये के नोट (लगभग 8 करोड़ 78 लाख रुपये) शामिल हैं। कुल नकली मुद्रा लगभग 9 करोड़ 88 लाख रुपये है।

    एसएसपी ने आगे बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि वह बंडलों के बाहर मूल नोट लगाकर अंदर नकली नोट भरते थे, ताकि लोगों को ठगा जा सके। इन आरोपितों ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों में कई लोगों को ठगा है। दोनों का आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ धोखाधड़ी तथा नकली मुद्रा से जुड़े पहले के कई मामले दर्ज हैं।

    2023 में मोहाली के एक निवासी से 7 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर नंबर 248, दिनांक 01/10/2023, धारा 406, 420 और 120-बी आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन फेज-1 मोहाली में दर्ज है। इसी तरह की ठगी की शिकायतें राजस्थान और अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं।

    इस नए मामले में डेरा बसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 327, दिनांक 13.11.2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 178, 179, 180 और 182 के तहत दर्ज की गई है।

    जांच जारी है और अधिक गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध मुद्रा लेन-देन की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।