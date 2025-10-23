नकली कर्नल पर अब चलेगा मुकदमा, वर्दी की धौंस दिखा करता था ठगी, महिला कॉन्स्टेबल तक को नहीं बख्शा था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आर्मी का कर्नल बनकर और वर्दी की धौंस दिखाकर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार गणेश भट्ट के खिलाफ अब चंडीगढ़ जिला अदालत में मुकदमा चलेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने भट्ट के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। उस पर एक महिला काॅन्स्टेबल से पांच लाख रुपये ठगने के आरोप हैं। भट्ट को क्राइम ब्रांच ने पंचकूला से गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में मामला ऑपरेशन सेल को ट्रांसफर कर दिया गया था।



केस के मुताबिक खुद को सेना का कर्नल बताकर आरोपित ने करीब एक साल तक पुलिस महकमे को गुमराह किया। नकली कर्नल ने पुलिस विभाग में धाक जमा रखी थी। वह लंबे समय से कर्नल की वर्दी पहनकर क्राइम ब्रांच और अन्य थानों में आना-जाना करता था। वह अक्सर एक इंस्पेक्टर के साथ पहुंचता और पुलिसकर्मियों को प्रभावित करता। यहां तक कि कई पुलिसकर्मी उसे देखकर सलामी ठोकते थे।