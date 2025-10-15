Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में हादसा, कंपनी में लोहे की भारी हुक सिर पर गिरने से कर्मचारी की मौत, घर का इकलौता कमाने वाला चला गया, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:14 PM (IST)

    चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लोहे की हुक गिरने से बाल मुकुंद ओझा नामक कर्मचारी की मौत हो गई। वह परिवार में अकेले कमाने वाले थे। यूनियन ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। परिवार ने कंपनी से मुआवजे और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी मालिकों के खिलाफ नारेबाजी करते स्वजन। मांगा मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक फैक्ट्री में लोहे की भारी हुक सिर पर गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। 42 वर्षीय बाल मुकुंद ओझा एक कंपनी में पैकिंग का काम करते थे। हादसा वीरवार दोपहर करीब एक बजे हुआ। ओझा हल्लोमजरा के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। पत्नी और पांच बच्चों के लिए अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। सभी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। एक बच्चा तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूनियन के प्रधान मानव ने बताया कि इस हादसे का कारण सुरक्षा की भारी चूक है। जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, वहां ऊपर से चीजें गिरना सुरक्षा इंतजाम के कमी दर्शाती है। वहीं, मुकुंद के परिवार वालों का कहना है कि वे कई घंटे तक सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में बैठे रहे लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मुकुंद आठ साल तक इसी कंपनी में काम करते रहे।

    पीड़ित परिवार ने अस्पताल के बाहर नारेबाजी भी की और कंपनी से मांग की कि मुकुंद के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्चा और नौकरी और साथ ही डेढ़ करोड़ मुआवजा दिया जाए।