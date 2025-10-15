चंडीगढ़ में हादसा, कंपनी में लोहे की भारी हुक सिर पर गिरने से कर्मचारी की मौत, घर का इकलौता कमाने वाला चला गया, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक फैक्ट्री में लोहे की भारी हुक सिर पर गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। 42 वर्षीय बाल मुकुंद ओझा एक कंपनी में पैकिंग का काम करते थे। हादसा वीरवार दोपहर करीब एक बजे हुआ। ओझा हल्लोमजरा के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। पत्नी और पांच बच्चों के लिए अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। सभी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। एक बच्चा तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था।

यूनियन के प्रधान मानव ने बताया कि इस हादसे का कारण सुरक्षा की भारी चूक है। जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, वहां ऊपर से चीजें गिरना सुरक्षा इंतजाम के कमी दर्शाती है। वहीं, मुकुंद के परिवार वालों का कहना है कि वे कई घंटे तक सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में बैठे रहे लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मुकुंद आठ साल तक इसी कंपनी में काम करते रहे।