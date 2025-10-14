पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज, गायब साहनी से मांगी थी 1.20 करोड़ रुपये रंगदारी, वीडियो कॉल कर धमकाया था



जागरण संवाददाता, मोहाली। गायक और प्रोड्यूसर नीरज साहनी को पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम पर एक करोड़ बीस लाख रुपये की रंगदारी मांगने की धमकी दी गई थी। फेज-1 थाना पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



नीरज साहनी ने पुलिस को बताया था कि छह अक्टूबर की दोपहर उनके मोबाइल नंबर पर एक विदेशी नंबर से वीडियो काॅल आई। काॅल करने वाले ने खुद को हरविंदर रिंदा बताया और कहा कि वह पाकिस्तान से बोल रहा है। उसने साहनी से एक करोड़ बीस लाख रुपये की रंगदारी मांगी। धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

वीडियो काॅल के दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया, जिसे पैसे लेने के लिए भेजे जाने की बात कही गई। काॅल में यह भी कहा गया कि यह रकम दिलप्रीत बाबा तक पहुंचाई जानी है। उसने यह भी दावा किया कि उसके संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हैं और साहनी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कहा कि साहनी के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली गई है, इसलिए कोई चालाकी करने का फायदा नहीं होगा।