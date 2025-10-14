Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज, गायब साहनी से मांगी थी 1.20 करोड़ रुपये रंगदारी, वीडियो कॉल कर धमकाया था

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:51 PM (IST)

    गायक नीरज साहनी से 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और वीडियो कॉल कर धमकाने के मामले में मोहाली पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर उर्फ रिंदा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में साहनी ने छह अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब कार्रवाई हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम पर मांगी थी रंगदारी।


    जागरण संवाददाता, मोहाली। गायक और प्रोड्यूसर नीरज साहनी को पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम पर एक करोड़ बीस लाख रुपये की रंगदारी मांगने की धमकी दी गई थी। फेज-1 थाना पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    नीरज साहनी ने पुलिस को बताया था कि छह अक्टूबर की दोपहर उनके मोबाइल नंबर पर एक विदेशी नंबर से वीडियो काॅल आई। काॅल करने वाले ने खुद को हरविंदर रिंदा बताया और कहा कि वह पाकिस्तान से बोल रहा है। उसने साहनी से एक करोड़ बीस लाख रुपये की रंगदारी मांगी। धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो काॅल के दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया, जिसे पैसे लेने के लिए भेजे जाने की बात कही गई। काॅल में यह भी कहा गया कि यह रकम दिलप्रीत बाबा तक पहुंचाई जानी है। उसने यह भी दावा किया कि उसके संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हैं और साहनी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कहा कि साहनी के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली गई है, इसलिए कोई चालाकी करने का फायदा नहीं होगा।

    कलाकारों को रंगदारी मांगने की घटनाएं बढ़ीं

    यह मामला कोई पहला नहीं है। हाल के वर्षों में पंजाबी कलाकारों और व्यापारियों को गैंगस्टरों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले मोहाली के एक व्यापारी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उससे पहले प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनकीरत औलख को भी धमकी भरी कॉल आई थी। एयरोसिटी में रहने वाले एक अन्य व्यापारी से दस करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और पैसे न देने पर उनके घर पर फायरिंग भी की गई थी। स्थानीय लोगों और कलाकारों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है।