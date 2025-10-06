Language
    अपने ही शहर में बेगाने हैं हम... चंडीगढ़ हेरिटेज वॉक से नागरिकों ने जानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स की अनदेखी धरोहर

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो एक विश्व धरोहर स्थल है को देखने हर साल हज़ारों पर्यटक आते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यहाँ के कई निवासी ही इसकी खूबसूरती से अनजान हैं। चंडीगढ़ सिटीजनशिप फाउंडेशन ने हेरिटेज वॉक-कनेक्ट टू कैपिटल का आयोजन किया जिसमें दीपिका गांधी ने हाई कोर्ट विधानसभा ओपन हैंड मान्यूमेंट और टावर ऑफ शैडो के बारे में जानकारी दी।

    कैपिटल कांप्लेक्स वॉक के दौरान ओपन हैंड मान्यूमेंट को निहारते लोग। फाइल फोटो

    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैपिटल कांप्लेक्स को देश-विदेश से हजारों पर्यटक प्रत्येक वर्ष देखने आते हैं। नियोजित शहर चंडीगढ़ के खुलेपन, ग्रीनरी और स्वच्छ वातावरण को देखकर इसके दीवाने हुए बिना नहीं रहते। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी शहर के जन्में, पले बढ़े हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने ही इस शहर की खूबसूरती से अनजान हैं।

    40 वर्ष से अधिक बिताने के बाद भी अपने शहर में बेगाने हैं। ली कार्बूजिए की गढ़ी जिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने फ्रांस, जर्मनी, स्वीटजरलैंड, अमेरिका जैसे देशों से सैकड़ों लोग आते हैं। यहां के बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है।

    हेरिटेज साइट कैपिटल कांप्लेक्स की विशेष हेरिटेज वॉक पर आए लोगों ने खुद यह बात कही। चंडीगढ़ के क्रिएटर ली कार्बूजिए की जयंती और सात अक्टूबर 1953 को चंडीगढ़ की स्थापना के अवसर पर चंडीगढ़ सिटीजनशिप फाउंडेशन ने हेरिटेज वॉक-कनेक्ट टू कैपिटल का आयोजन किया।

    फाउंडेशन में अर्बन प्लानिंग विंग का प्रतिनिधित्व कर रही वॉक कोआर्डिनेटर एवं ली कार्बूजिए सेंटर की पूर्व डायरेक्टर दीपिका गांधी के मार्गदर्शन में यह वॉक हुई। जिसमें हाई कोर्ट, विधानसभा, ओपन हैंड मान्यूमेंट, टावर ऑफ शैडो और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट को कवर किया गया।

    टावर ऑफ शैडो ने किया अचंभित

    वॉक करते हुए सिटीजन जब टावर ऑफ शैडो पहुंचे तो उसके स्ट्रक्चर को देख सब हैरान रह गए। वॉक कोआर्डिनेटर दीपिका गांधी ने उन्हें बताया कि यह टावर ऑफ शैडो सूरज की दिशा बताने के साथ अपने अनूठे स्ट्रक्चर की वजह से खास पहचान रखता है। उन्होंने बताया कि जब वर्ष 2016 में कैपिटल कांप्लेक्स दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन प्रेसिडेंट ओलांद प्रोटोकाल तोड़ टावर ऑफ शैडो के पास फोटो खिंचवाने पहुंचे थे।

    विधानसभा की भव्यता देख लोग अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि आज तक विधानसभा सत्र के दौरान टीवी पर ही इन्हें देखते रहे। लाइव पहली बार देखा। इसके बाद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पंजाब-हरियाणा सेक्रेटेरिएट सभी पहुंचे। इस बिल्डिंग के टाप पर बने कैफेटेरिया पर रिफ्रेशमेंट का आनंद शहर को इतनी ऊंचाई से निहारने और सेल्फी लेने के साथ यह वॉक संपन्न हुई। वॉक के अनुभव से खुश लोगों ने कहा कि अगली बार वह अपने खास लोगों को यह अनुभव जरूर कराएंगे।

    हेरिटेज वॉक-कनेक्ट टू कैपिटल का उद्देश्य सार्थक रहा। वॉक में शामिल बहुत से लोग ऐसे थे जो यहीं के पले बढ़े वर्षों से यहां रह रहे लेकिन उन्हें हेरिटेज साइट कैपिटल कांप्लेक्स की जानकारी नहीं थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ओपन हैंड मान्यूमेंट को वह केवल एक प्रतीक चिन्ह समझते थे। उन्होंने पहली बार इस मान्यूमेंट को कांप्लेक्स आकर देखा। -दीपिका गांधी, वॉक कार्डिनेटर

    हेरिटेज वॉक में शामिल हुए नागरिक

    बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के सुहावने मौसम में इस वॉक की शुरुआत टूरिस्ट इंफार्मेशन सेंटर से हुई। इस वॉक में आर्किटेक्चर वर्क से जुड़े स्टूडेंट, रिसर्चर या टूरिस्ट की बजाए शहर को नागरिक शामिल हुए। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी रही विनी महाजन, चंडीगढ़ सिटीजनशिप फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रि. कर्नल जीएस चड्ढा, आम्रपाली, राजीव तुली से लेकर और युवा सीनियर सिटीजन और बच्चे भी वॉक का हिस्सा बने।