50 लाख रिश्वत मामले में फंसे पूर्व DSP अमरोज के खिलाफ चार साल बाद भी मुकदमा शुरू नहीं, CBI को Punjab सरकार से मंजूरी का इंतजार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 50 लाख रुपये रिश्वत मामले में फंसे जीरकपुर के पूर्व डीएसपी अमरोज सिंह के खिलाफ चार साल बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हो सका है। पंजाब सरकार ने सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी तक प्राॅसिक्यूशन सेंक्शन नहीं दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई की ओर से कई बार पंजाब सरकार को लेटर भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब सीबीआई के सरकारी वकील ने सीबीआई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर पंजाब सरकार को सेंक्शन जारी करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है।



सीबीआई ने चार साल पहले अंबाला की एक फेंटेसी गेमिंग टेक्नोलाॅजी कंपनी के डायरेक्टर मोहित शर्मा की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने शिकायत में बताया था कि जीरकपुर पुलिस ने उस पर एक केस में कार्रवाई करते हुए उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे।

इस मामले में उस पर केस दर्ज न करने के लिए 50 लाख रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। सीबीआई ने सबसे पहले जींद के अनिल मोर और कैथल निवासी दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया था। वह डीएसपी अमरोज के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे।