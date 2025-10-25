पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर पर CBI का शिकंजा, बैंक स्टेटमेंट से मिली संदिग्ध लेनदेन की जानकारी
पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। उनके बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने की तैयारी है। उनके घर से बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ था। भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में घिरे पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी ने अब भुल्लर और उनके परिजनों के कई बैंक खातों की स्टेटमेंट खंगालनी शुरू कर दी है, जिनमें संदिग्ध और बड़े पैमाने पर ट्रांजक्शन सामने आए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ को बैंक रिकार्ड में कई ऐसे लेनदेन मिले हैं जिनकी रकम असामान्य रूप से बड़ी है। सीबीआइ इनकी जांच कर रही है, जिससे भुल्लर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआइ उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बनाने की तैयारी में हैं।
इस संबंध में सीबीआइ ने हाल ही में उनके सेक्टर 40 स्थित घर की तलाशी भी ली थी। तब सीबीआइ ने उनके घर के कोने कोने की पैमाइश भी की थी। सीबीआइ को उनके बैंक लाकर से काफी सोना और प्रापर्टी के दस्तावेज भी मिले थे।
सीबीआइ ने भुल्लर और बिचौलिए कृष्णु शारदा को मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। दोनों उनसे आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे।
सीबीआइ ने भुल्लर के घर छापा मारा था जहां से साढ़े सात करोड़ रुपए कैश और ढाई किलो सोना मिला था। सीबीआइ को उनकी 80 से ज्यादा नामी बेनामी संपत्ति का भी रिकार्ड मिला था जिनकी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।