पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर पर CBI का शिकंजा, बैंक स्टेटमेंट से मिली संदिग्ध लेनदेन की जानकारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में घिरे पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी ने अब भुल्लर और उनके परिजनों के कई बैंक खातों की स्टेटमेंट खंगालनी शुरू कर दी है, जिनमें संदिग्ध और बड़े पैमाने पर ट्रांजक्शन सामने आए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ को बैंक रिकार्ड में कई ऐसे लेनदेन मिले हैं जिनकी रकम असामान्य रूप से बड़ी है। सीबीआइ इनकी जांच कर रही है, जिससे भुल्लर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआइ उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बनाने की तैयारी में हैं।

इस संबंध में सीबीआइ ने हाल ही में उनके सेक्टर 40 स्थित घर की तलाशी भी ली थी। तब सीबीआइ ने उनके घर के कोने कोने की पैमाइश भी की थी। सीबीआइ को उनके बैंक लाकर से काफी सोना और प्रापर्टी के दस्तावेज भी मिले थे।