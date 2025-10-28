पूर्व DIG भुल्लर रिश्वत प्रकरण में CBI के निशाने पर 8 आईपीएस और 4 आईएएस, बिचौलिये ने उगला राज तो भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क टूटेगा
पूर्व डीआईजी भुल्लर रिश्वत मामले में सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। आठ आईपीएस और चार आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। बिचौलिये द्वारा किए गए खुलासे से इन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती है, जिससे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत प्रकरण में अब चंडीगढ़ में सेवाएं दे चुके पंजाब के आईएएस और आईपीएस अफसर भी सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। शक की सूई आठ आईपीएस और चार आईएएस अधिकारियों पर घूम रही है। सीबीआई जांच में यह पता चला है कि भुल्लर के साथ गिरफ्तार उसके बिचौलिये कृष्णु शारदा की कई आईएएस-आईपीएस के साथ पहचान थी।
सीबीआई ने कोर्ट से बिचौलिये का 12 दिनों का रिमांड मांग लिया है। कबूलनामे में बिचौलिया अफसरों के नाम ले लेता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई उन्हें जांच में शामिल कर सकती है। भ्रष्टाचार के इस खेल में कई अफसरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इनमें कुछ अधिकारी चंडीगढ़ प्रशासन व पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह इन दिनों चंडीगढ़ प्रशासन में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।
भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस बनेगा
सीबीआइ ने 16 अक्टूबर को पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भुल्लर के साथ एक बिचौलिया नाभा निवासी कृष्णु शारदा भी पकड़ा गया था। सीबीआई को भुल्लर के घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना और कई लग्जरी चीजें मिली थीं। ऐसे में सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी केस बना सकती है।
सीबीआई ने कुछ दिन पहले भुल्लर के सेक्टर 40 स्थित घर पर सर्च भी की थी। तब सीबीआई ने उनके घर के कोने कोने की पैमाइश की थी। सीबीआई ने उनके समराला स्थित फार्म हाउस पर भी सर्च की थी। उनके बैंक खातों और लाकर भी खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई पिछले कुछ सालों के दौरान उनकी आय और अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति का रिकाॅर्ड जुटा रही है जिनका बाद में मिलान किया जाएगा।
