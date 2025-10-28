पूर्व DIG भुल्लर रिश्वत प्रकरण में CBI के निशाने पर 8 आईपीएस और 4 आईएएस, बिचौलिये ने उगला राज तो भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क टूटेगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत प्रकरण में अब चंडीगढ़ में सेवाएं दे चुके पंजाब के आईएएस और आईपीएस अफसर भी सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। शक की सूई आठ आईपीएस और चार आईएएस अधिकारियों पर घूम रही है। सीबीआई जांच में यह पता चला है कि भुल्लर के साथ गिरफ्तार उसके बिचौलिये कृष्णु शारदा की कई आईएएस-आईपीएस के साथ पहचान थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई ने कोर्ट से बिचौलिये का 12 दिनों का रिमांड मांग लिया है। कबूलनामे में बिचौलिया अफसरों के नाम ले लेता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई उन्हें जांच में शामिल कर सकती है। भ्रष्टाचार के इस खेल में कई अफसरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इनमें कुछ अधिकारी चंडीगढ़ प्रशासन व पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह इन दिनों चंडीगढ़ प्रशासन में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस बनेगा सीबीआइ ने 16 अक्टूबर को पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भुल्लर के साथ एक बिचौलिया नाभा निवासी कृष्णु शारदा भी पकड़ा गया था। सीबीआई को भुल्लर के घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना और कई लग्जरी चीजें मिली थीं। ऐसे में सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी केस बना सकती है।