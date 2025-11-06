इंग्लैंड का वीजा लगवा दूंगा...शादीशुदा महिला को झांसे में लिया, दुष्कर्म किया और 2.20 लाख रुपये भी ठगे

जागरण संवाददाता, मोहाली। इंग्लैंड का वीजा लगवाने के बहाने एक युवक ने शादीशुदा महिला को झांसे में लिया। दुष्कर्म किया और 2.20 लाख भी ठग लिए। इस मामले में चंडीगढ़ स्थित आईटी पार्क थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने चंडीगढ़ पुलिस शिकायत दी कि वह शादीशुदा है। उसकी मुलाकात जनवरी में खरड़ निवासी अभिषेक नाम के युवक से हुई। अभिषेक ने बताया कि वह इमीग्रेशन कंपनी में काम करता है। महिला ने उससे कहा वह स्टडी वीजा पर विदेश जाना चाहती है जिस पर अभिषेक ने इंग्लैंड का स्टडी वीजा दिलवाने का झांसा दिया।

अभिषेक ने कहा कि उसका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए उसने आनलाइन शेड्यूल बुक करवा दिया लेकिन बाद में कहा कि किसी कारण से मेडिकल नहीं हो पाया है और अब मेडिकल खरड़ में होगा और उसे खरड़ बुला लिया। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया और मेडिकल का बहाना कर उसके पूरे पकड़े उतरवा लिए और अश्लील वीडियो बना लिया।