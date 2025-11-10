Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ कस्बे के पास औजला गांव में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर रणवीर राणा एक मकान में छिपा है। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि यह बदमाश मोहाली के फेज-7 में हुई फायरिंग से जुड़े हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहाली में बंबीहा गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग जारी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ कस्बे के पास गांव औजला में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ सुबह-सुबह शुरू हुई थी।

    पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि बंबिया गैंग का गैंगस्टर रणवीर राणा यहां पर किसी एक मकान में छुपा हुआ था। जब पुलिस ने इस मकान की घेराबंदी कर ली तो गैंगस्टर की तरफ से पुलिस पर फायरिंग कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी तक मुठभेड़ जारी है। पुलिस को अभी तक यह अंदाजा नहीं लग सका है कि अंदर कितने गैंगस्टर छुपे हुए हैं।

    वहीं, पुलिस सूत्रों की माने तो यह बदमाश पिछले दिनों वीरवार को मोहाली के फेज-7 में हुई फायरिंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फेज -7 में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी मनिंदर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।