पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग
पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ कस्बे के पास औजला गांव में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर रणवीर राणा एक मकान में छिपा है। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि यह बदमाश मोहाली के फेज-7 में हुई फायरिंग से जुड़े हैं।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ कस्बे के पास गांव औजला में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ सुबह-सुबह शुरू हुई थी।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि बंबिया गैंग का गैंगस्टर रणवीर राणा यहां पर किसी एक मकान में छुपा हुआ था। जब पुलिस ने इस मकान की घेराबंदी कर ली तो गैंगस्टर की तरफ से पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी तक मुठभेड़ जारी है। पुलिस को अभी तक यह अंदाजा नहीं लग सका है कि अंदर कितने गैंगस्टर छुपे हुए हैं।
वहीं, पुलिस सूत्रों की माने तो यह बदमाश पिछले दिनों वीरवार को मोहाली के फेज-7 में हुई फायरिंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फेज -7 में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी मनिंदर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।
