पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ कस्बे के पास गांव औजला में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ सुबह-सुबह शुरू हुई थी।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि बंबिया गैंग का गैंगस्टर रणवीर राणा यहां पर किसी एक मकान में छुपा हुआ था। जब पुलिस ने इस मकान की घेराबंदी कर ली तो गैंगस्टर की तरफ से पुलिस पर फायरिंग कर दी।