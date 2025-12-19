रोजगार क्रांति योजना: CM भगवंत मान ने मिनी बस ऑपरेटरों को बांटे 505 परमिट, बड़ी कंपनियों का एकाधिकार होगा खत्म

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व की सरकारों ने परिवहन को पारिवारिक व्यवसाय समझते हुए अपने नजदीकी लोगों को परमिट जारी किए और इस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अब यह प्रवृत्ति पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार ने बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘रोजगार क्रांति योजना’ के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को मिनी बस परमिट देने का फैसला किया है।

यह बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को युवाओं को 505 मिनी बस परमिट सौंपते हुए कही।। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने मार्च 2022 से अब तक कुल 1165 ‘स्माल स्टेज कैरिज परमिट’ स्वीकृत किए हैं और आज इस योजना के अंतर्गत 505 युवाओं को परमिट दिए गए। उन्होंने दावा किया कि ये परमिट आम परिवारों के युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से जारी किए गए हैं।

यह कदम पेट्रोल पंप आपरेटरों, बस आपरेटरों और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बसों की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए स्कूल बसें शुरू की हैं।

यही नहीं, 58,000 युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 1311 नई बसें शामिल करने की घोषणा की। बठिंडा, संगरूर के बस अड्डे अत्याधुनिक सविधाओं से होंगे सुसज्जित मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला, जालंधर, संगरूर, लुधियाना और बठिंडा के बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। बहुत जल्द मोबाइल फोन के माध्यम से बस टिकट बुक करने के लिए एक नई ऐप शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में शटल बस सेवा भी शुरू करेगी, जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होगा।