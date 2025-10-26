चंडीगढ़ में पंचकूला के बिजनेसमैन से लूट का खुला राज, नौकर निकला साजिशकर्ता, अब 8.50 लाख रुपये बरामद करेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पिस्तौल के बल पर पंचकूला के बिजनेसमैन से 8.50 लाख रुपये लूटने के मामले में नौकर ही साजिशकर्ता निकला। बिजनेसमैन की दुकान में काम करने वाले बुड़ैल निवासी यश ने सारी साजिश रची थी। यह खुलासा मौलीजागरां थाना पुलिस ने जांच किया है। यश को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि यश ने ही अपने मालिक की गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को दी थी, जिसके बाद लूट की साजिश रची गई। पुलिस अब लूटे गए रुपये बरामद करने में जुटी है।

पुलिस जांच में पता चला कि बिजनेसमैन अंकुश गोयल 22 अक्तूबर को अपने जीजा आशु बंसल द्वारा दिए गए 8.50 लाख रुपये लेकर दुकान से निकला था। उसी दौरान यश लगातार मोबाइल फोन पर लुटेरों को अंकुश की हर गतिविधि की जानकारी दे रहा था। उसकी सूचना पर ही मुल्लांपुर निवासी नीरज अपने साथियों के साथ लाल रंग की थार गाड़ी में पहुंचा और लूट की वारदात को अंजाम दिया।

पहले गाड़ी को टक्कर मारी, फिर तानी पिस्तौल अंकुश गोयल ने पुलिस को दी शिकातय में बताया था कि घटना वाले दिन वह हल्लोमाजरा लाइट प्वाॅइंट के पास पहुंचे, तभी थार में सवार 4–5 लोगों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। तीन लोग उतरकर उनसे मारपीट करने लगे, जबकि दो ने कैश से भरा बैग छीन लिया। इस दौरान लुटेरों ने पिस्तौल भी तान दी, जिससे अंकुश कुछ नहीं कर सके और लुटेरे मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज व शिकायत के आधार पर पुलिस ने नीरज और यश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि मामले में अभी तीन आरोपित फरार हैं। इनमें नोनी शाह, लक्की और एक अन्य युवक शामिल बताए जा रहे हैं।