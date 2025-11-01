Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरबों के टर्नओवर वाले चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल एलांते में वाॅयलेशन की भरमार, चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम ने जारी किए ऑर्डर

    By Rajesh Dhall Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    चंडीगढ़ के एलांते मॉल में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। एसडीएम ईस्ट ने अवैध निर्माणों को तोड़ने और सीलिंग करने के आदेश जारी किए हैं। निरीक्षण में पाया गया कि मॉल में कई निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत हैं, जिनमें दुकानें, कैफे और पार्किंग क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन दो नवंबर से कार्रवाई शुरू करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    22,000 वर्ग फुट पार्किंग एरिया को हरियाली व लैंडस्केपिंग में बदला।


    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित शहर के सबसे बड़े माॅल एंलाते में वॉयलेशन की भरमार है। अरबों के टर्नओवर वाले इस मॉल में रविवार को बुलडोजर चलेगा और सीलिंग की कार्रवाई भी होगी। एसडीएम ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संपदा विभाग की टीम ने 8 अगस्त को साइट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी के साथ जुड़े रिटेल माॅल क्षेत्र में बिना अनुमति कई निर्माण किए गए हैं। यह निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत हैं। इसके अलावा अन्य वॉयलेशन मिली।सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर दिया गया था। शोकॉज नोटिस के बाद विध्वंस कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं।

    निरीक्षण में पाई गई वाॅयलेशन

    • रिटेल माल के दाहिनी ओर 500 वर्ग फुट क्षेत्र में आयरन फ्रेम पर फैब्रिक शेड लगाकर स्टोरेज बनाया गया।
    • हयात रीजेंसी की साइड में अनिता डोंगरे दुकान के सामने 850 वर्ग फुट क्षेत्र में अस्थायी लोहे की संरचना तैयार की गई।
    • हयात रीजेंसी के दाहिनी ओर 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में ओपन कैफे और रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जो स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के खिलाफ है।
    • वलेट पार्किंग एंट्री पाइंट पर टेंशाइल फैब्रिक से बना शेड लगाया गया है।
    • हयात रीजेंसी की साइड पर 1800 वर्ग फुट क्षेत्र में अनिता डोंगरे नामक अतिरिक्त दुकान व स्टोर बनाया गया।
    • 22,000 वर्ग फुट पार्किंग एरिया पी1, पी6, पी9, पी10, पी24, पी25 और पी32 को हरियाली व लैंडस्केपिंग में बदला।
    • पार्किंग पी21 की साइड पर अस्थायी शेड और ईंट की दीवार बनाकर स्टोरेज बनाया गया है (3500 वर्ग फुट)।
    • बेसमेंट-1 में डे-केयर सेंटर (क्रेच), वाॅशरूम, स्टाफ कैंटीन मेस, महिला सुरक्षा कक्ष और अन्य कमरे बनाए गए हैं (2500 वर्ग फुट) जो अनुमोदित नक्शे के विपरीत हैं।
    • हैमलीज स्लाइड (तीसरी मंज़िल से दूसरी मंज़िल तक जाने वाली) को बंद कर दिया गया है।
    • बेसमेंट-2 में अस्थायी लकड़ी का गोदाम बनाया गया है (300 वर्ग फुट)।

     

    इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 स्थित संपत्ति आईएनडी–150 के फिजिकल निरीक्षण के दौरान टीम को वाॅयलेशन मिली। जिस पर कार्रवाई की जा रही है।  शोकाॅज नोटिस भी जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद एसडीएम (ईस्ट) ने इस्टेट ऑफिसर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया है। अवैध निर्माणों को हटाने और सीलिंग की कार्रवाई दो नवंबर से शुरू की जाएगी।
    -निशांत यादव, डीसी