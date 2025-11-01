अरबों के टर्नओवर वाले चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल एलांते में वाॅयलेशन की भरमार, चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम ने जारी किए ऑर्डर

इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 स्थित संपत्ति आईएनडी–150 के फिजिकल निरीक्षण के दौरान टीम को वाॅयलेशन मिली। जिस पर कार्रवाई की जा रही है। शोकाॅज नोटिस भी जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद एसडीएम (ईस्ट) ने इस्टेट ऑफिसर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया है। अवैध निर्माणों को हटाने और सीलिंग की कार्रवाई दो नवंबर से शुरू की जाएगी।

-निशांत यादव, डीसी