पंजाब CM भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप ग्रेवाल को ईडी का समन, 5 करोड़ के रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े लोगों पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को समन भेजा है।

ईडी ने उन्हें पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांगने के मामले में पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को दिल्ली स्थित कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान का नाम भी सामने आया था। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

जानकारी के अनुसार, ईडी की हाई इंटेंसिटी यूनिट (एचआईयू) ने ग्रेवाल को पहले 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। ग्रेवाल ने पेशी के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अब उन्हें नौ अक्टूबर को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया है। एजेंसी इस मामले की अपनी जांच के तहत उनसे पूछताछ करेगी।

रेप केस की जांच प्रभावित करने के बदले पांच करोड़ मांगने का आरोप मामला अमृतसर में दर्ज एक दुष्कर्म केस से जुड़ा है। आरोप है कि ग्रेवाल ने मामले की जांच को प्रभावित कराने या उसे दबाने के बदले पांच करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि यह रकम मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान की ओर से मांगी गई थी। डॉ. गुरप्रीत कौर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जस्टिस रणजीत सिंह को कानूनी नोटिस भी भेजा था।