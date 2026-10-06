पंजाब में CBI की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ समेत 8 ठिकानों पर छापामारी; CM मान के ओएसडी समेत 6 पर FIR

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर टेंडर, लाइसेंस, जमीन और नीतिगत फैसलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमान समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

चंडीगढ़ समेत 8 ठिकानों पर CBI की एक साथ छापामारी

एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मंगलवार को चंडीगढ़ समेत पंजाब में आठ ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

सीबीआई के अनुसार जांच में आरोप है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और उनके सहयोगी अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित और कथित तौर पर उसमें हेरफेर करते थे। इनमें आईएएस और आइपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग भी शामिल है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई, नीतियां तैयार करने, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंस जारी करने, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (लैंड यूज कन्वर्जन), संपत्ति विवाद तथा राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आर्थिक लाभ के बदले प्रभाव डालने के आरोप हैं।