दिवाली पर रोशनी के साथ पर्यावरण संरक्षण...गाय के गोबर से बने एक लाख दीयों का वितरण कर रहे गौशाला प्रबंधक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीपावली पर आपके घर में रोशनी के साथ पर्यावरण भी स्वच्छ हो। इसी उद्देश्य से सेक्टर-45 स्थित गौशाला में निशुल्क दीयों का वितरण कर रहा है। यह दीये मिट्टी से नहीं बल्कि गाय के गोबर से बने हुए हैं, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वितरित किया जा रहा है। गौशाला संचालक गौरीशंकर सेवा दल की तरफ से इन दीयों का निर्माण तीन महीने पहले शुरु कर दिया गया था जिन्हें आज धनतेरस के मौके पर बांटना शुरू किया है। गाय के गोबर से बने हुए दीयों में पर्यावरण संरक्षण के लिए हवन सामग्री, जटामासी, नीम के पत्तों से लेकर सूखे फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इस दीपावली गौशाला की तरफ से एक लाख दीये बांटने का लक्ष्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों की रौनक यह दीये बन सकें।

ज्योति जलने के बाद जलेगा दीया, पैदा होगा हवन युक्त धुआं दीपावली पर गाय के गोबर से बने हुए दीयों को जलाने पर वह पहले अपने अंदर डाली गई ज्योति को जलाएंगे। जैसे ही तेल से जल रही ज्योति जलकर खत्म होगी तो गोबर से बने हुए दीये को आग लग जाएगी। दीये को आग लगने के बाद धुआं पैदा होगा जो कि हवा में मिश्रित होने के बाद उसमें फैले हुए प्रदूषण, गंदे बैक्टीरिया को खत्म करेगा और वायु साफ-स्वच्छ होगी।