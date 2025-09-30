Language
    चंडीगढ़ में 10 स्थानों पर दिखेगी दशहरा उत्सव की धूम, रावण के सबसे ऊंचे पुलते का दहन सेक्टर-46 में होगा

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    चंडीगढ़ में इस बार 10 जगहों पर रावण दहन होगा जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सेक्टर-46 में 101 फीट का सबसे ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा जबकि मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले क्रमशः 90 और 95 फीट के होंगे। रामलीला कमेटियों ने पुलिस के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। सेक्टर-29 में 80 फीट का रावण का पुतला होगा।

    सेक्टर-46 में 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है।

    सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इस बाद 10 स्थानों पर रावण के पुतले का दहन होगा। दो अक्टूबर को होने वाले दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रावण का सबसे ऊंचे पुतले का दहन सेक्टर-46 में होगा। यहां सनातन धर्म कमेटी ने 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया है। मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई 90 और 95 फीट रखी गई है।

    रामलीला कमेटियों ने पुतलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को भी दी है। उल्लेखनीय है कि दशहरा कमेटियों की तरफ से तैयार किए गए पुतलों को दशहरे से पहले ही आग लगाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी घटनाएं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा के बावजूद हुई हैं। इस कारण प्राइवेट सुरक्षा एंजैसियों का सहारा लिया गया है।

    सेक्टर-29 में 80 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला

    सेक्टर-34, 29, 27, 24, 17, 43, 48 में भी पुतलों का दहन होगा। सेक्टर-29 में 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले को खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर कुंभकर्ण का पुतला 75 फीट और मेघनाद का पुतला 70 फीट का बनाया गया है।

    सेक्टर-34 में इस बार 65 फीट का रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले 60-60 फीट के तैयार किए गए हैं। सेक्टर-27 में रावण का पुतला 75 फीट, जबकि मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई 70 और 65 फीट रखी गई है। इसी प्रकार से सेक्टर-17 में रावण का पुतला 70 फीट, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले 65-65 फीट के बनाए गए हैं।