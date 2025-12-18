Language
    Punjab News: अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका स्थगित, वकीलों की हड़ताल ने खत्म की शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत में कोई पेश नहीं हु ...और पढ़ें

    वकीलों की हड़ताल के चलते सांसद अमृतपाल की याचिका पर अब 18 को सुनवाई (फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की राह मुश्किल होती जा रही है।

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर उनकी पैरोल याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने याचिका की सुनवाई 18 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी गई।

    संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होना है। ऐसे में अमृतपाल के पास अब महज एक दिन का ही समय शेष बचता है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने इस केस में पेश होने वाले वकीलों को कम से कम चार बार पुकारा, लेकिन कोई भी वकील उपस्थित नहीं हुआ।

    इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि इसी तरह सुनवाई टलती रही तो याचिका निरर्थक भी हो सकती है। पीठ ने रिकार्ड पर यह भी लिया कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पहले ही विस्तृत बहस हो चुकी है।

    पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका का कड़ा विरोध करते हुए लगभग दो दिनों तक अपनी दलीलें रखी थीं।

    राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अप्रैल 2023 से हिरासत में लिए गए और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल ने 16 दिसंबर को पक्ष रखते हुए कहा था कि उनकी निरंतर नजरबंदी के कारण उनके संसदीय क्षेत्र का पूरा काम ठप पड़ा है।