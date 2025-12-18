Punjab News: अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका स्थगित, वकीलों की हड़ताल ने खत्म की शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की राह मुश्किल होती जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर उनकी पैरोल याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने याचिका की सुनवाई 18 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होना है। ऐसे में अमृतपाल के पास अब महज एक दिन का ही समय शेष बचता है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने इस केस में पेश होने वाले वकीलों को कम से कम चार बार पुकारा, लेकिन कोई भी वकील उपस्थित नहीं हुआ।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि इसी तरह सुनवाई टलती रही तो याचिका निरर्थक भी हो सकती है। पीठ ने रिकार्ड पर यह भी लिया कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पहले ही विस्तृत बहस हो चुकी है।