डेराबस्सी में दिल दहला देने वाली घटना, नशे में पोते ने की दादी की बेरहमी से हत्या, गले पर चाकू से किए कई वार

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। गुलाबगढ़ रोड स्थित गली नंबर 9 में शराब के नशे में पोते ने दादी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था। हमेशा नशा करने से रोकने पर दादी से झगड़ता रहता था। गुप्ता कॉलोनी के मकान नंबर 1665 में रहने वाला आशीष ने मंगलवार देररात नशे में दादी 70 वर्षीय गुरबचन कौर पर हमला कर दिया और दादी के गले पर चाकू से कई वार किए।

छिपाने के लिए शव के ऊपर गैस सिलेंडर रख दिया और ऊपर से चादर डाल दी। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना का खुलासा तड़के करीब तीन बजे हुआ, जब पड़ोसियों ने घर में लंबे समय तक सन्नाटा देखकर अंदर झांका। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मां बोलीं, मुझे देखते ही भाग गया युवक की मां शिक्षिका हैं। उन्होंने ने बताया जब वह मंगलवार रात करीब 2:50 बजे स्कूल से घर लौटी और दरवाजा खोला तो आशीष उसे देखते ही भाग गया। उस वक्त घर में सन्नाटा था। अंदर जाकर देखा तो मां गुरबचन कौर का शव पड़ा था। आशीष पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार था और हर रोज शराब पीता था। वह दादी से अक्सर बहस करता था, क्योंकि दादी उसे नशे से रोकती थीं।