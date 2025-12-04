Language
    12 से ज्यादा गाड़ियां ठोकी, फिर स्कूल बस में मार दी टक्कर; चंडीगढ़ में शराबी ASI ने सड़क पर मचाया तांडव

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:13 AM (IST)

    चंडीगढ़ के कैंबवाला रोड पर एक शराबी एएसआई ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत्त एएसआई ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और एक स्कूल बस से भी टकरा गया। मौके पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंडीगढ़ के कैंबवाला रोड पर एक शराबी एएसआई ने जमकर उत्पात मचाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बुधवार दोपहर सुखना लेक के पीछे कैंबवाला रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई दलजीत सिंह ने शराब के नशे में कार से उत्पात मचाया।

    नशे में धुत एएसआई ने एक के बाद एक करीब दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एएसआई इस कदर नशे में था कि उसे गाड़ी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार टक्करें मारते हुए उसकी कार अंत में सामने से आ रही स्कूल बस से जा भिड़ी और वहीं रुक गई।

    हादसे के बाद लोगों ने तुरंत पीसीआर को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीसीआर टीम को एएसआई को कार से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारी जद्दोजहद के बाद पुलिस कर्मियों ने उसे कार से बाहर निकाला।

    टक्कर के दौरान कार का शीशा टूटने से एएसआई के माथे पर गंभीर चोट लग गई थी और खून बह रहा था। पीसीआर टीम ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

    प्राथमिक जांच में पुष्टि हुई है कि एएसआई शराब के नशे में वाहन चला रहा था। विभागीय और कानूनी कार्रवाई दोनों शुरू कर दी गई हैं।