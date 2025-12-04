12 से ज्यादा गाड़ियां ठोकी, फिर स्कूल बस में मार दी टक्कर; चंडीगढ़ में शराबी ASI ने सड़क पर मचाया तांडव

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बुधवार दोपहर सुखना लेक के पीछे कैंबवाला रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई दलजीत सिंह ने शराब के नशे में कार से उत्पात मचाया।

नशे में धुत एएसआई ने एक के बाद एक करीब दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया।

उड़ता पंजाब...



चंडीगढ़ के कैंबवाला रोड पर एक शराबी ASI ने जमकर उत्पात मचाया.



नशे में धुत्त ASI ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और एक स्कूल बस से भी टकरा गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. pic.twitter.com/iLPpWwZKr8 — Anku Chahar (@anku_chahar) December 4, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एएसआई इस कदर नशे में था कि उसे गाड़ी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार टक्करें मारते हुए उसकी कार अंत में सामने से आ रही स्कूल बस से जा भिड़ी और वहीं रुक गई।

हादसे के बाद लोगों ने तुरंत पीसीआर को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीसीआर टीम को एएसआई को कार से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारी जद्दोजहद के बाद पुलिस कर्मियों ने उसे कार से बाहर निकाला।