मोहाली पुलिस ने दबोचा ड्रग तस्कर, बैग में मिली  1.6 किलो हेरोइन

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पुलिस ने 1.6 किलो हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आनंदपुर साहिब के रहने वाले जसवंत सिंह उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

ढकौली थाना प्रभारी एसएचओ सिमरजीत सिंह शेरगिल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में हेरोइन लेकर ओल्ड कालका-अंबाला रोड से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस ने देर शाम करीब साढ़े सात बजे डीपीएस स्कूल के पास नाकाबंदी कर दी।