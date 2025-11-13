मोहाली पुलिस ने दबोचा ड्रग तस्कर, बैग में मिली 1.6 किलो हेरोइन
ढकौली पुलिस ने 1.6 किलो हेरोइन के साथ जसवंत सिंह नामक एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुरानी कालका-अंबाला रोड पर नाकाबंदी करके उसे पकड़ा। तलाशी में जसवंत के बैग से हेरोइन और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पुलिस ने 1.6 किलो हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आनंदपुर साहिब के रहने वाले जसवंत सिंह उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ढकौली थाना प्रभारी एसएचओ सिमरजीत सिंह शेरगिल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में हेरोइन लेकर ओल्ड कालका-अंबाला रोड से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस ने देर शाम करीब साढ़े सात बजे डीपीएस स्कूल के पास नाकाबंदी कर दी।
कुछ देर बाद जसवंत सिंह गांव किशनपुरा की तरफ से पैदल आया, जिसके कंधे पर एक बैग था। सामने पुलिस को देखकर वह घबरा गया और रास्ता बदलने की कोशिश करने लगा। पुलिस को शक हुआ और उसे मौके पर काबू कर लिया गया।
जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.6 किलो हेरोइन, एक इलेक्ट्राॅनिक कांटा, खाली प्लास्टिक लिफाफे और रबर बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही नशा और अन्य सामान जब्त कर आरोपित को हिरासत में ले लिया।
