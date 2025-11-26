Language
    खरड़ में हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:19 PM (IST)

    पंजाब पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने खरड़ में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हेरोइन, मेथामफेटामाइन और ड्रग मनी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक कार भी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी का संबंध ट्राइसिटी क्षेत्र में एक मुख्य हैंडलर से है, और पुलिस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

    खरड़ में नशा तस्कर काबू किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने खरड़ से एक नशा तस्कर को 5.084 किलो हेरोइन, 1.681 किलो मेथामफेटामाइन और 6,50,000 रुपये की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान तरनतारन के गोइंदवाल साहिब निवासी आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है।

    पुलिस ने नशों की खेप और ड्रग मनी के अलावा एक चमड़े का बैग और दो इलेक्ट्रानिक तौल मशीन भी बरामद की हैं। इसके साथ ही उसकी सफेद शेवरलेट क्रूज़ कार (डीएल 82 एपी 9522) को भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग वह नशे की खेप पहुंचाने में कर रहा था।

    प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपित का संबंध एक मुख्य हैंडलर से है, जो ट्राइसिटी क्षेत्र में नशे की खेप की डिलीवरी और वितरण का कार्य देखता है। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है। एआईजी एएनटीएफ रूपनगर रेंज एएस औलख ने बताया कि पुलिस को आरोपित और उसके साथियों के बारे में विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि उन्होंने नशे की एक बड़ी खेप छिपा रखी है।

    इसके बाद डीएसपी एएनटीएफ योगेश कुमार के नेतृत्व में एएनटीएफ टीम ने खरड़ के नेचर हट-3 में एक फ्लैट पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आकाशदीप को गिरफ्तार किया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। एआइजी ने कहा कि फरार आरोपितों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में थाना एएनटीएफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है।


