डाउन सिंड्रोम से पीड़ित विहान को पिता ने दिया हौसला, बोलने-समझने और बैठने में दिक्कत, फिर भी नेशनल फुटबाॅल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

जागरण संवाददाता, मोहाली। जज़्बा, मेहनत और भरोसा अगर ये तीनों साथ हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। ऐसा कर दिखाया है मोहाली के 17 वर्षीय विहान कुमार ने, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने के बावजूद नेशनल फुटबाॅल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मिसाल बन गए हैं।

विहान का जन्म 2008 में हुआ। तीन साल की उम्र तक न वह ठीक से बैठ पाता था, न बोल पाता और न ही चीज़ों को आसानी से समझ पाता था। पिता विवेक कुमार बताते हैं कि शुरू में यह भी नहीं पता था कि विहान स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन समय के साथ हालात समझ आए। बावजूद इसके उन्होंने बेटे का हौसला कभी कम नहीं होने दिया।

विवेक कुमार बताते हैं कि खेलों में विहान की दिलचस्पी तब बढ़ी जब एक इवेंट में लोग “इंडिया-इंडिया” चिल्लाते देख वह खुशियों से भर गया। कोविड के दौरान पिता ने उसके साथ फुटबाॅल खेलना शुरू किया। शुरुआती दौर में विहान बाॅल को किक भी नहीं मार पाता था, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और मेहनत ने उसे मजबूत बना दिया। कई फुटबाॅल एकेडमी ने उसे लेने से मना कर दिया, फिर भी विहान का जुनून बना रहा और इसी साल मई में वह अमृतसर में हुए स्टेट कैंप के लिए सलेक्ट हो गया।