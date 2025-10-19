दीवाली पर आपकी सेवा में 24 घंटे ड्यूटी देंगे डॉक्टर, पीजीआई व अस्पतालों में विशेष टीमें तैनात, इमरजेंसी में यहां करें कॉल 0172-2782457 या 2752043

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीपावली के दौरान संभावित हादसों से निपटने के लिए पीजीआइ समेत शहर के सभी सरकारी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। पीजीआई में इंजरी और बर्न के मामलों के लिए 24 घंटे विशेष मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें। इसके साथ जीएमएसएच-16 में आपातकालीन मरीजों के लिए 8 बेड आरक्षित किए गए हैं। दिवाली के दिन नेत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं, मनीमाजरा, सेक्टर-22 और सेक्टर-45 के सिविल अस्पतालों में भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।



सभी अस्पतालों में बर्न ड्रेसिंग सामग्री, आवश्यक दवा और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ को पटाखों या जलने से होने वाली चोटों के इलाज के लिए तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं या हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 01722782457 -2752043 इमरजेंसी के लिए दो नंबर जारी किए गए है।