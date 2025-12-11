पंजाब में 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव, मतदान से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। चुनाव से पहले राज्य के कई जिलों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया जा सके और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमृतसर के सठियाला में पुलिस दल ने प्रमुख बाजारों, आवासीय इलाकों, और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर बूथ और पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।