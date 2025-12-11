Language
    पंजाब में 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव, मतदान से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन और पुलिस सक्रिय है। चुनाव से पहले कई जिलों में पुलिस ने ...और पढ़ें

    पंजाब में 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। चुनाव से पहले राज्य के कई जिलों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया जा सके और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर के सठियाला में पुलिस दल ने प्रमुख बाजारों, आवासीय इलाकों, और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर बूथ और पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

    अधिकारियों के अनुसार, किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जबकि शराब और नकदी जैसे अवैध साधनों की सप्लाई रोकने के लिए नाकाबंदी बढ़ाई गई है। पुलिस ने आम जनता से चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और किसी भी घटना या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। प्रशासन का दावा है कि चुनाव पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे।