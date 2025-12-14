पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव आज, सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर से होगी वोटिंग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश में जिला परिषद की 347 व ब्लाक समिति (बीडीसी) की 2,838 सीटों के लिए रविवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। शनिवार देर शाम तक पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गईं।

राज्य चुनाव आयोग राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदान के लिए करीब 90 हजार कर्मी तैनात किए गए हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीनियर आइएएस व पीसीएस अधिकारियों को आब्जर्वर बनाया गया है। पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरनतारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला व मोगा में आइपीएस अधिकारी आब्जर्वर के तौर पर तैनात किए हैं।

शांतिपूर्वक मतदान के लिए करीब 44 हजार पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना 17 दिसंबर को होगी। 22 जिलों में जिला परिषद के लिए 1,280 व ब्लाक समिति के लिए 8,495 उम्मीदवार मैदान में हैं। 860 पोलिंग स्टेशनों को अति संवेदनशील और 3,405 को संवेदनशील घोषित किया है। वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।