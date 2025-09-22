गाड़ियों की खरीद पर लाख तक छूट, ट्राईसिटी के शोरूम में खरीदारों की रही भीड़, पहले नवरात्र पर बिकी 1538 गाड़ियां

जीएसटी में कटौती के बाद ट्राईसिटी के ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है। पहले नवरात्र पर1500 से अधिक गाड़ियां बिकीं। कारों पर 40 हजार से 1 लाख तक की छूट मिल रही है। मारुति हुंडई जैसे ब्रांड की गाड़ियों की खूब मांग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस त्योहारी सीजन में ऑटो इंडस्ट्री में जबर्दस्त बिक्री होगी।

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। गुड्स एंड सर्विस (जीएसटी) में कौटती वैसे तो 300 के करीब उत्पादों पर हुई है, लेकिन इसका सबसे अधिक असर पहले ही नवरात्र पर ऑटोमोबाइल शोरूम में दिखाई दिया है। सोमवार को ट्राईसिटी में विभिन्न ऑटो कंपनियों के शोरूम्स से 1538 के करीब गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। यह अभी तक का नया रिकाॅर्ड है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑटो एक्सपर्ट का कहना है कि अभी तो शुरुआत है और सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर फेस्टिवल सीजन में इस बार ट्राईसिटी में गाड़ियों की सेल का नया रिकाॅर्ड बनेगा। लोगों में जीएसटी कौटती के बाद गाड़ियों की खरीदारी को लेकर जबर्दस्त उत्साह है। सुबह ही शोरूम्स पर लाइनें लग गईं। गाड़ियों की सेल में इजाफे का मुख्य कारण छोटी गाड़ियों में ही 40 हजार से लेकर 1 लाख से अधिक की छूट मिल रही है।

जीएसटी कम होने के अलावा कई ऑटो कंपिनयों अपने स्तर पर भी फेस्टिवल सीजन में पांच से सात प्रतिशत की छूट दे रही हैं। इसी वजह से बुकिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। सोमवार को पहले ही नवरात्र पर चंडीगढ़ ही नहीं मोहाली,पंचकूला के ऑटो शोरूम में सुबह से देर रात तक बुकिंग और गाड़ियों की डिलीवरी लेने को लेकर लोगों की खूब भीड़ रही। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही 22 सितंबर से जीएसटी में कमी की घोषणा के बाद से ही बुकिंग का दौर शुरू हो गया था।

मारुति ऑटोवोग के जनरल मैनेजर मनप्रीत ने कहा कि जीएसटी कटौती के बाद गाड़ियों के रेत में 40 हजार से एक लाख तक छूट मिल रही है। जीएसटी कौटती से अल्टो, स्विफ्ट गाड़ियों में एक लाख तक की कौटती हुई है। दोनों ही गाड़ियों की जबर्दस्त मांग है। मारुति की अल्टो जो पहले 5.10 लाख की थी अब नए रेट में 4 लाख में मिलेगी। स्विफ्ट का रेट सात लाख से घटकर 6 लाख तक हो गया है। डिजायर के रेट भी 6.70 लाख तक हो गए हैं।

उधर जोशी ऑटोव्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के हेड आफ सेल्स रवीन वालिया ने कहा कि जीएसटी के कारण गाड़ियों के रेट में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि हुंडई की गाड़ियों में 40 हजार से एक लाख तक ग्राहकों को फायदा मिल रहा है। छोटी गाड़ियों को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। हुंडई की क्रेटा और अन्य गाड़ियों की काफी डिमाडं है। उन्होंने बताया कि ट्राईसिटी में हुंडई की नवरात्र में 50 के करीब बुकिंग हैं।

नवरात्र में शोरुम से एक ही दिन में 40 से 50 डिलीवरी नवरात्र में गाड़ी लेने को लोग काफी शुभ मानते हैं। पहले ही नवरात्र पर मारुति के शोरुम में 40 से 50 गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। जबकि बुकिंग भी खूब हो रही है। ट्राईसिटी की बात करें तो पहले नवरात्र पर 400 के करीब मारुति की सबसे अधिक गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। उधर महेंद्रा एंड महेंद्रा, हुंडई,टाटा,टोयटा,कीया सहित सभी ब्रांड की गाड़ियों के लिए ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह सीजन ऑटो इंडस्ट्री के लिए बूस्ट लेकर आएगा।

एक ही दिन में 65 राॅयल इनफिल्ड की डिलीवरी जीएसटी रेट में कमी का असर दो पहिया वाहनों की सेल पर भी पड़ा है। स्कूटर और मोटरसाइकिल के रेट में 5 हजार से 25 हजार तक की कमी जीएसटी के बाद हुई है। नवरात्र के पहले ही दिन दो पहिया वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। देर रात तक शोरूम्स पर भीड़ रही। सेक्टर-27 स्थित रायल इनफिल्ड के मनमोहन ऑटो स्टोर पर एक ही दिन में 65 रायल इनफिल्ड की डिलीवरी हुई है।