दिलदार भाटिया ने जीता दिल, कर्मचारियों को बताया सेलिब्रिटी, लगातार तीसरी दीवाली पर गिफ्ट की महंगी कारें
दिलदार भाटिया ने अपने कर्मचारियों को सेलिब्रिटी बताते हुए लगातार तीसरी बार दीवाली पर महंगी कारें उपहार में दीं। उन्होंने कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। ट्राईसिटी के लोग इस पहल को प्रेरणादायक मानते हुए इसे दीवाली के पर्व की खास कहानी बता रहे हैं। कुल मिलाकर, यह कदम कर्मचारियों में उत्साह और वफादारी बढ़ाने के साथ-साथ समाज में उदारता और सकारात्मक सोच का संदेश भी फैलाता है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी के फार्मा इंडस्ट्री में अपने उदार व्यवहार और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले उद्यमी एमके भाटिया ने लगातार तीसरे वर्ष दीवाली के अवसर पर नई महंगी कारें गिफ्ट कीं। यह पहल न केवल कर्मचारियों में खुशी और उत्साह भरने वाली रही, बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने जो गाड़ियां गिफ्ट की हैं वे ज्यादातर किया और निशान हैं। भाटिया अब तक अपने कर्मचारियों को 51 कारें गिफ्ट कर चुके हैं।
भाटिया ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की खुशी और उनके साथ साझा सफलता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह पहल कंपनी की समर्पित टीम के प्रति सम्मान और उनके मेहनत को मान्यता देने का तरीका है। अपने कर्मचारियों को वह सेलेब्रिटी मानते हैं।
भाटिया की यह परंपरा उनके उद्यमिता और समाज सेवा के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ट्राईसिटी के लोग इस पहल को प्रेरणादायक मानते हुए इसे दीवाली के पर्व की खास कहानी बता रहे हैं। कुल मिलाकर, यह कदम कर्मचारियों में उत्साह और वफादारी बढ़ाने के साथ-साथ समाज में उदारता और सकारात्मक सोच का संदेश भी फैलाता है।
