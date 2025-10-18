दिलदार भाटिया ने जीता दिल, कर्मचारियों को बताया सेलिब्रिटी, लगातार तीसरी दीवाली पर गिफ्ट की महंगी कारें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी के फार्मा इंडस्ट्री में अपने उदार व्यवहार और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले उद्यमी एमके भाटिया ने लगातार तीसरे वर्ष दीवाली के अवसर पर नई महंगी कारें गिफ्ट कीं। यह पहल न केवल कर्मचारियों में खुशी और उत्साह भरने वाली रही, बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने जो गाड़ियां गिफ्ट की हैं वे ज्यादातर किया और निशान हैं। भाटिया अब तक अपने कर्मचारियों को 51 कारें गिफ्ट कर चुके हैं।

भाटिया ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए कर्मचारियों की खुशी और उनके साथ साझा सफलता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह पहल कंपनी की समर्पित टीम के प्रति सम्मान और उनके मेहनत को मान्यता देने का तरीका है। अपने कर्मचारियों को वह सेलेब्रिटी मानते हैं।