    आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हुआ, 17 दिन Digitally Arrest रख बुजुर्ग से ठगे 52 लाख

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने ट्राई और ईडी के अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आन ...और पढ़ें

    अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करवाए।


    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आपके नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में हुआ है। टेलीकाॅम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बनकर बुजुर्ग को गिरफ्तार का डर दिखाया और 17 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

    सेक्टर-45 के रहने वाले शशि कुमार सहाय की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सहाय ने बताया कि 27 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उन्हें एक फोन आया। काॅल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि आपके नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में हुआ है।

    इसके बाद काॅल करने वाले ने उनकी बात किसी और से करवाई जिसने खुद को ईडी का अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसलिए आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठगों ने उन्हें बातों में फंसा लिया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन्हें बकायदा वीडियो काॅल कर फर्जी कोर्ट रूम और ईडी के दफ्तर भी दिखाए गए।

    इसके बाद आरोपित उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करवाने को कहते रहे। सहाय ने भी डरकर उन्हें रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्हें ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।