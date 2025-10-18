रिश्वतकांड: DIG हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड, DGP गौरव यादव की रिपोर्ट पर भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन

चंडीगढ़ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब सरकार ने निलंबित कर दिया है। डीजीपी गौरव यादव की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 के तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर निलंबन का प्रावधान है, जिसके तहत भुल्लर को 16 अक्टूबर, 2025 से निलंबित किया गया है।

DIG हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड। फाइल फोटो