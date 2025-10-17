DIG हरचरण भुल्लर लंबे समय से चला रहे थे रिश्वतखोरी का खेल, सीबीआई के हाथ लगे अहम सुबूत, रिमांड पर लेकर खोली जाएंगी परतें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई अदालत से भुल्लर और उनके बिचौलिये का रिमांड मांगने की तैयारी में है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई को भुल्लर और बिचौलिये के बीच फोन बातचीत और कुछ लेन-देन से जुड़े अहम सुबूत भी मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि आरोपित अधिकारी कारोबारियों से नियमित रूप से धन की मांग करता था और यह रिश्वतखोरी का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई आज अदालत से लंबा रिमांड मांग सकती है ताकि भ्रष्टाचार के इस पूरे जाल की परतें खोली जा सकें। पंजाब पुलिस महकमे में यह गिरफ्तारी एक बड़े झटके के रूप में देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह सीबीआई ने डीआईजी का मेडिकल करवाया। जांच के दौरान उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस दौरान वे पैंट-शर्ट पहने हुए थे, हाथ में घड़ी थी और उन्होंने रूमाल से अपना चेहरा ढक रखा था। वे वाहन की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और मीडिया से कोई बात नहीं की।