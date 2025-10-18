Language
    DIG रिश्वत कांड: CBI के रडार पर कई विभागों के अधिकारी, नोटिस भेज पूछताछ की तैयारी; लेन-देन का चला पता

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    रोपड़ रेंज के डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने रिश्वतखोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ाया। जांच में चैट और वित्तीय लेन-देन के सबूत मिलने के बाद कई अधिकारी रडार पर हैं। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों से पूछताछ की है और संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या भुल्लर से जुड़े फैसलों में कोई अनुचित प्रभाव था।

    Hero Image

    DIG रिश्वत कांड: CBI के रडार पर कई विभागों के अधिकारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में सीबीआइ ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी को शुरुआती जांच में कुछ चैट हाथ लगी है, इसके अलावा वित्तीय लेन-देन का भी पता चला है। इस चैट और वित्तीय लेन-देने का पता लगने के बाद कुछ न्यायिक अधिकारियों के अलावा कई विभागों के बड़े अधिकारी सीबीआइ के रडार पर आ गए हैं।

    इनमें पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर व आइपीएस के अलावा आइएएस अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआइ ने इनकी एक सूची तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआइ अधिकारियों को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इनमें कुछ अधिकारी वे हैं जोकि चोरी की कारों, शराब तस्करी या प्रापर्टी विवाद से संबंधित मामलों की जांच कर रहे हैं।

    सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ ने पहले चरण में कुछ अधिकारियों से पूछताछ की है और अब संबंधित विभागों से आवश्यक फाइलें और रिपोर्ट मांगी जा रही है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में भुल्लर से जुड़े कुछ फैसले लिए गए थे और क्या उनमें किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव या दबाव डाला गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ ने जांच को तेज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

    वहीं, न्यायिक विभाग के भीतर इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कई अधिकारियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है और दावा किया है कि वे सभी कार्यवाही नियमों के अनुसार कर रहे थे। सीबीआइ ने गत वीरवार को भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था।

    गिरफ्तारी के बाद उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 7.5 करोड़ रुपये नकद, 2.5 किलो सोना, 26 लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब की 108 बोतलें, मर्सिडीज और आडी की चाबियां, और 50 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल भुल्लर न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए ईडी को लिखा जा चुका है।