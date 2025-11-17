पंजाब के निलंबित DIG भुल्लर के परिवार के बैंक खाते CBI ने किए फ्रीज, घर खर्च चलाना हुआ मुश्किल

रवि अटवाल, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब यह जानकारी सामने आई है कि भुल्लर और उनके परिवार के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सीबीआई ने उनके पूरे परिवार के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं।

सीबीआई ने भुल्लर का सैलरी अकाउंट तो फ्रीज किया ही है, साथ ही उनके बेटे का सैलरी अकाउंट और पिता का पेंशन खाता भी फ्रीज कर दिया है। उनका बेटा पंजाब में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है। उनके परिवार को खेतीबाड़ी और किराए से जो आय हो रही थी वह भी अब खाते से निकल नहीं पा रही है।

यह रकम उनकी मां के खाते में आ रही थी और सीबीआई ने वह खाता भी फ्रीज कर दिया है। जिस घर से एक महीना पहले नोटों के ढेर मिले थे, अब वहां रोजाना की जरूरत का खर्च निकाल पाना मुश्किल हो रहा है।

बैंक खाते डी फ्रीज करने की मांग हरचरण सिंह भुल्लर के वकील एसपीएस भुल्लर ने सोमवार को जिला अदालत में अर्जी दायर कर उनके बैंक खाते डी-फ्रीज करने की मांग की। इस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआइ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी।

एडवोकेट ने अर्जी में कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच जारी रखे, लेकिन उनके बैंक खाते तो डी-फ्रीज कर दिए जाएं। उनके परिवार को जो आय हो रही है वह तो उन्हें मिलनी चाहिए। उनके घर का खर्च मुश्किल हो रहा है। उनका खेती का भी काम है और उसके लिए भी रुपयों की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने बैंक खातों को डी-फ्रीज करने की मांग रखी।

रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए थे भुल्लर को पिछले महीने सीबीआई ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लांड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।

सीबीआई ने भुल्लर को उनके सहयोगी और बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि दोनों ने मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से आठ लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। भुल्लर के घर से मिले थे साढ़े सात करोड़ कैश सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान सीबीआई को उनके घर से साढ़े सात करोड़ कैश और ढाई किलो सोना मिला था। उनके पास कई नामी बेनामी प्राॅपर्टी का भी पता चला था।