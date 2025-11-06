निलंबित DIG भुल्लर का पांच दिन का रिमांड बढ़ा, सीबीआई पूछेगी कहां से आया इतना पैसा, बिचौलिये को न्यायिक हिरासत भेजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वतकांड में गिरफ्तार निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का पांच दिन का रिमांड और बढ़ा दिया गया है, जबकि बिचौलिये कृष्णु शारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान रोजाना भुल्लर से वकील एक घंटे मिल सकेंगे।

पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने वीरवार को भुल्लर को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने भुल्लर का पांच दिन का और रिमांड मांगा। कहा कि आय से अधिक मामले में पूछताछ की जानी है।

भुल्लर के खाते में दो महीने में 32 लाख रुपये आए हैं। भुल्लर के पास जितना पैसा और प्रॉपर्टी मिली है वह आय से अधिक है। इस पर कोर्ट ने भुल्लर का पांच दिन का रिमांड बढ़ा दिया।