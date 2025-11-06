Language
    निलंबित DIG भुल्लर का पांच दिन का रिमांड बढ़ा, सीबीआई पूछेगी कहां से आया इतना पैसा, बिचौलिये को न्यायिक हिरासत भेजा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का रिमांड पांच दिन और बढ़ा दिया है। बिचौलिये कृष्णु शारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीबीआई भुल्लर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी, क्योंकि उनके खाते में दो महीने में 32 लाख रुपये आए हैं। अदालत ने सीबीआई की मांग पर रिमांड बढ़ाया है।

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सीबीआई के रिमांड पर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वतकांड में गिरफ्तार निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का पांच दिन का रिमांड और बढ़ा दिया गया है, जबकि बिचौलिये कृष्णु शारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान रोजाना भुल्लर से वकील एक घंटे मिल सकेंगे। 

    पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने वीरवार को भुल्लर को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने भुल्लर का पांच दिन का और रिमांड मांगा। कहा कि आय से अधिक मामले में पूछताछ की जानी है।

    भुल्लर के खाते में दो महीने में 32 लाख रुपये आए हैं। भुल्लर के पास जितना पैसा और प्रॉपर्टी मिली है वह आय से अधिक है। इस पर कोर्ट ने भुल्लर का पांच दिन का रिमांड बढ़ा दिया।