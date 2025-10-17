DIG भुल्लर की डायरी में बिल्डरों व कारोबारियों के नाम, बैंक खाते और विदेशी यात्राओं का रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा, रिश्वतखोरी का नेटवर्क तोड़ेगी सीबीआई
पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई उनके संपर्कों की जांच कर रही है। एक डायरी में बिल्डरों, कारोबारियों और पुलिस अफसरों के नाम मिले हैं। उनके वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच हो रही है। रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ के लिए जल्द ही कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है। इस खुलासे से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। रिश्वतखोरी के इस खेल में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई बिल्डर, कारोबारी और पुलिस अफसर भुल्लर के संपर्क में थे। सीबीआई ने डीआईजी के वित्तीय लेनदेन, बैंक अकाउंट्स व विदेशी यात्राओं का रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा है।
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक डायरी मिली है, जिसमें कई बिल्डरों, कारोबारियों और पुलिस अफसरों के नाम दर्ज हैं। इसके साथ ही बिचौलिये के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है, जिससे कई अहम नंबर और चैट सामने आए हैं। इनमें से कुछ बिल्डरों से भुल्लर की बातचीत का पता चला है। सीबीआई जल्द ही इन लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, ताकि रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।
मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उसके चंडीगढ़ और मोहाली में ठिकानों पर छापे मारे गए थे। जांच के दौरान अधिकारियों को करीब 2.50 किलो सोना, बड़ी मात्रा में नकदी, लग्जरी गाड़ियां और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई को शक है कि भुल्लर ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कई प्रॉपर्टी खरीदी हैं। इनमें से कुछ उनके नाम पर और कुछ कथित तौर पर रिश्तेदारों या भरोसेमंद लोगों के नाम पर हो सकती हैं। जांच एजेंसी अब इन संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रिकाॅर्ड खंगाल रही है। बिचौलिये की डायरी से यह भी संकेत मिले हैं कि कुछ बिल्डरों और कारोबारी समूहों के साथ भुल्लर के लगातार संपर्क रहे हैं।
