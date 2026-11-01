पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर की मुश्किलें बढ़ीं, शिकायतकर्ता की गवाही पूरी; रिश्वत के बयान पर कायम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आठ लाख रुपये रिश्वत मामले में फंसे पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिए कृष्णु शारदा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में शिकायतकर्ता आकाश बत्ता की सीबीआई की विशेष अदालत में गवाही पूरी हो गई है।

उनकी गवाही करीब 90 पन्नों में दर्ज की गई, जिसमें लगभग 22,500 शब्दों के बयान शामिल हैं। पिछले करीब एक महीने से सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता की गवाही चल रही थी। बचाव पक्ष के वकील उनका क्राॅस एग्जामिनेशन भी कर चुके हैं। हालांकि सीबीआई का दावा है कि वह रिश्वत मांगने के अपने बयानों पर कायम रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोपित हरचरण सिंह भुल्लर की पहचान करते हुए रिश्वत मामले से जुड़े घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बयान दिए हैं। इस गवाही को अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता की गवाही पर सवाल उठाने के साथ ही पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। बचाव पक्ष की ओर से ऐसे सवाल उठाए गए, जिनके जरिए मामले को राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया।