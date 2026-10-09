129 एकड़ जमीन, कैश और महंगी घड़ियां कहां से आई? पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर से ईडी लेगी हिसाब; रिमांड पर लिया

रवि अटवाल, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में ले लिया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत में भुल्लर से पूछताछ के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भुल्लर को आठ दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। इस दौरान पत्नी और बच्चे भुल्लर से शाम को एक घंटे के लिए मिल सकेंगे। ईडी भुल्लर की संपत्तियों, जमीन और आय के स्रोतों की जांच करेगी। जांच एजेंसी को पंजाब में उसके पास 129 एकड़ जमीन होने का पता चला है।

ईडी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इतनी बड़ी संपत्ति और अकूत धन-दौलत उसने किस तरह अर्जित की। ईडी ने अदालत को बताया कि भुल्लर के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग की जांच के दौरान उसकी संपत्तियों से जुड़े अहम तथ्य सामने आए हैं।

इससे पहले सीबीआई ने रिश्वत मामले में कार्रवाई करते हुए भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित आवास पर छापा मारा था। तलाशी के दौरान वहां से करीब साढ़े सात करोड़ रुपये नकद, लगभग ढाई करोड़ रुपये की लग्जरी घड़ियां और करीब ढाई किलो सोना कल जज के सामने बरामद किया गया था।