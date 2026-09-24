'इन्होंने ही मांगी थी रिश्वत...' पूर्व DIG भुल्लर और बिचौलिये को देख जज के सामने बोला शिकायतकर्ता

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आठ लाख रुपये रिश्वत मामले में शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने वीरवार को सीबीआई कोर्ट में भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु शारदा की पहचान कर ली।

कोर्ट के आदेश पर पहली बार शिकायतकर्ता को गवाही के लिए बुलाया गया था। गवाही से पहले जज ने उन्हें भुल्लर और कृष्णु की पहचान करने के लिए कहा। भुल्लर उस समय कोर्ट में मौजूद थे और जबकि कृष्णु को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

आकाश ने दोनों को देखकर बता दिया कि इन्होंने ही उससे रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद आकाश ने गवाही के दौरान सीबीआई को दिए पुराने बयानों को दोहराया। वह अपने बयानों पर कायम रहा, जिससे सीबीआई का केस और मजबूत हो गया।

आकाश ने बताया कि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था और उसमें गिरफ्तारी का डर दिखाकर उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। बत्ता को बेटे के जन्मदिन की वजह से जल्दी जाना पड़ा, जिससे गवाही अभी पूरी नहीं हुई है। अब मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए टाल दी गई है।