धनतेरस पर धन वर्षा, खूब चमका बाजार, सोना-चांदी, बर्तन और वाहनों की जमकर खरीदारी, आप भी जानें चंडीगढ़ में कितने करोड़ का हुआ कारोबार
धनतेरस पर चंडीगढ़ के बाजार में खूब रौनक रही, जहां 650 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल, सोना-चांदी और बर्तन बाजार में विशेष भीड़ रही। जीएसटी में कमी के कारण लोगों ने जमकर खरीदारी की। सोने की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आभूषणों की बिक्री में तेजी देखी गई। शहर के कई बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनतेरस पर बाजार खूब चमका और कारोबारियों ने खूब चांदी कूटी। लोगों ने पिछले वर्षों के मुकाबले में जमकर खरीददारी की। इस बार खरीददारी ज्यादा होने का असर जीएसटी कम होने का भी रहा। बाजार के अनुसार 650 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है जिनमे अकेले 180 करोड़ रुपये के नए वाहन बिके हैं। 1500 गाड़ियों की डिलवरी और बुकिंग हुई है, जबकि पिछले धनतेरस पर एक हजार गाड़ियां बिकी थी।
इस बार कई लोगों ने शनिवार होने के कारण लोहा खरीदकर घर ले जाने में परहेज किया, लेकिन उन्होंने गाड़ियों की बुकिंग करवाई अब वह डिलवरी रविवार को लेंगे। ऑटोवेग के चेयरमैन मनीष बंसल के अनुसार गाड़ियों की सेल पिछले धनतेरस के मुकाबले ज्यादा रही। जीएसटी कम होने के कारण भी खरीदारी बढ़ी है।
सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद पूरा दिन सराफा बाजार में भीड़ रही। सोने के भाव तीन हजार रुपये बढ़े। इसके बावजूद लोगों ने खूब सोने और चांदी के आभूषण और मूर्तियां खरीदी। लोगों ने सिक्कों की भी खरीददारी की। सोने और चांदी का 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। 24 कैरेट सोने का प्रति दस ग्राम का रेट एक लाख 32 हजार पहुंच गया है।
चंडीगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सहदेव का कहना है कि सोने का भाव पिछले धनतेरस के मुकाबले में 50 हजार रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ गया है। सोने का भाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे खरीददारी बढ़ती जा रही है। लोगों ने दिल खोल कर सोना और चांदी खरीदा है। वही बर्तन बाजार में पूरा दिन रात तक भीड़ रही। 20 से 30 करोड़ रुपये के बर्तन बिके हैं। इसके साथ ही फर्नीचर और कपड़े का खूब कारोबार हुआ।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चढ्ढा का कहना है कि धनतेरस पर बाजारों में काफी भीड़ थी लोगों ने जीएसटी कम होने का खूब फायदा धनतेरस पर उठाया है। इलेक्ट्रिनक बाजार पर विशेष तौर पर भीड़ रही। सुबह से बाजारों में खरीदारी की भीड़ लगी रही। शहर की कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है। सेक्टर-22,19,37, 20 के बाजारों में पार्किंग की काफी दिक्कत रही यहां पर लोग एक एक घंटा जाम में फंसे रहे। मिठाई और ड्राई फ्रूट के अलावा लोगों ने लाखों रुपये के फल की खरीदारी की है।
