दो दिन इस बात का रखें विशेष ध्यान... 9 और 10 दिसंबर को बंद रहेगा ढकोली रेलवे फाटक

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते ढकोली रेलवे फाटक 9 और 10 दिसंबर को बंद रहेगा। उत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन अधिकारी ने एक पत्र जारी कर जानकारी दी।

रेलवे विभाग ने ढकोली एरिया में चंडीगढ़-अंबाला रेलवे लाइन की मरम्मत का काम किया जाना है और रेलवे क्रासिंग के लेवल को ठीक करने का काम किया जाना है। वेल्डिंग और स्लीपर को बदला जाना है।

9 दिसंबर मंगलवार सुबह आठ बजे फाटक को बंद कर दिया जाएगा और काम पूरा होने के बाद 10 दिसंबर रात आठ बजे इसे खोल दिया जाएगा। नाॅर्दर्न रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने स्थानीय प्रशासन अधिकारियों को लेटर भेजकर इसकी जानकारी दी गई है।