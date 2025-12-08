दो दिन इस बात का रखें विशेष ध्यान... 9 और 10 दिसंबर को बंद रहेगा ढकोली रेलवे फाटक
रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते ढकोली रेलवे फाटक 9 और 10 दिसंबर को बंद रहेगा। 9 दिसंबर सुबह आठ बजे फाटक को बंद कर दिया जाएगा और 10 दिसंबर रात आठ बजे इस ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते ढकोली रेलवे फाटक 9 और 10 दिसंबर को बंद रहेगा। उत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन अधिकारी ने एक पत्र जारी कर जानकारी दी।
रेलवे विभाग ने ढकोली एरिया में चंडीगढ़-अंबाला रेलवे लाइन की मरम्मत का काम किया जाना है और रेलवे क्रासिंग के लेवल को ठीक करने का काम किया जाना है। वेल्डिंग और स्लीपर को बदला जाना है।
9 दिसंबर मंगलवार सुबह आठ बजे फाटक को बंद कर दिया जाएगा और काम पूरा होने के बाद 10 दिसंबर रात आठ बजे इसे खोल दिया जाएगा। नाॅर्दर्न रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने स्थानीय प्रशासन अधिकारियों को लेटर भेजकर इसकी जानकारी दी गई है।
साथ ही उनके काम में कोई दिक्कत न हो उसके लिए भी विशेष तौर पर ट्रैफिक डायवर्ट करने की मांग की गई है। आम दिनों में फाटक बंद होने के बाद यहां दोनों तरफ करीब आधा किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग जाती है।
वाहनों की कतार लगने से वाहन चालकों समेत स्थानीय निवासियों को परेशानी का समाना करना पड़ता है। दो दिन फाटक बंद रहने के चलते पीरमुछल्ला की तरफ जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। फाटक के एक तरफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और ढकोली की तरफ के मरीजों को घूमकर जाना पड़ेगा।
