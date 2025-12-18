मोहाली-चंडीगढ़ में गहराई धुंध, कुराली में दो बसों की टक्कर; बच्चा और ड्राइवर घायल
मोहाली और चंडीगढ़ में धुंध का प्रभाव बढ़ रहा है। खरड़ फ्लाई ओवर पर शाम को गहरी धुंध छा जाती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। कुराली के पास दो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोहाली। शहर में धुंध का बढ़ता प्रभावबढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़-पंजाब को जोड़ने वाला खरड़ फ्लाई ओवर पर शाम के समय गहरी धुंध फैल जाती है।
कई कई बार वाहन चालक फ्लाई ओवर के किनारे को भी नहीं देख पाते। आज सुबह कुराली के पास सुबह दो स्कूल बस में टक्कर होने से एक बच्चा और एक बस ड्राइवर घायल हो गए।
आने वाले दिनों में धुंध और ठंड बढ़ने वाली है। धुंध में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल पेश आ रही है।
